بتوجيهات من الرئيس : دائرة شؤون اللاجئين وحركة فتح وسفارة فلسطين تعبد شارع مقبرة شهداء شعبنا في سبلين

MENAFN - Palestine News ) لبنان / PNN/ نفذت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينين في منظمة التحرير وحركة فتح وفي اطار جهودهما لتعزيز صمود ابناء شعبنا في مخيمات اللجوء بلبنانعمليات رصف وتعبيد الطريق المؤدي إلى مقبرة شهداء فلسطين في منطقة سبلين .

وجرت فعاليات الاعلان عن انتهاء عملية تعبيد الشارع برعاية سعادة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وتمويل وإشراف دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وحركة فتح و بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض، وأمين سر حركة فتح وفصائل "م.ت.ف" في إقليم الخروب العقيد عصام كروم، وعدد من أعضاء وكوادر شعبة إقليم الخروب.

وتحدث أبو هولي في كلمة له بمناسبة الانتهاء من اعمال التعبيد حيث وجه الشكر للرئيس محمود عباس على حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل أبناء شعبنا اللاجئين في مخيمات وتجمعات لبنان،



وأكد أبو هولي على ان تنفيذ هذا المشروع لخدمة اهلنا في لبنان يعكس مواكبة دائرة شؤون اللاجئين للهموم والعقبات التي تواجه أبناء الشتات والعمل على تذليلها وتعزيز صمود أبناء شعبنا إلى حين عودتهم إلى فلسطين محررة وعاصمتها القدس الشريف.

كما اعلن الدكتور ابو هولي عناستعداد الدائرة لتنفيذ أي مشروع من شأنه أن يساهم ويساعد أبناء شعبنا في لبنان.

و وجه ابو هولي شكر خاص لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد بيك جنبلاط على تقديمه الأرض للمقبرة وشق الطريق لها موضحا ان هذا الكرم الكبير ليس غريبا عن ال جنبلاط الذين لطالما دعموا وساندوا الثورة الفلسطينية على اكثر من صعيد،



و أثنى أبو هولي على مواقف الحزب التقدمي الاشتراكي الداعمة للقضية الفلسطينية، وختم أبو هولي بتوجيه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع ولبلدية سبلين وللبنان عمومًا على احتضانه أبناء شعبنا.