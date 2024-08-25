بتوجيهات من الرئيس : دائرة شؤون اللاجئين وحركة فتح وسفارة فلسطين تعبد شارع مقبرة شهداء شعبنا في سبلين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
لبنان / PNN/ نفذت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينين في منظمة التحرير وحركة فتح وفي اطار جهودهما لتعزيز صمود ابناء شعبنا في مخيمات اللجوء بلبنانعمليات رصف وتعبيد الطريق المؤدي إلى مقبرة شهداء فلسطين في منطقة سبلين .
وجرت فعاليات الاعلان عن انتهاء عملية تعبيد الشارع برعاية سعادة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وتمويل وإشراف دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وحركة فتح و بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض، وأمين سر حركة فتح وفصائل "م.ت.ف" في إقليم الخروب العقيد عصام كروم، وعدد من أعضاء وكوادر شعبة إقليم الخروب.
وتحدث أبو هولي في كلمة له بمناسبة الانتهاء من اعمال التعبيد حيث وجه الشكر للرئيس محمود عباس على حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل أبناء شعبنا اللاجئين في مخيمات وتجمعات لبنان،
وأكد أبو هولي على ان تنفيذ هذا المشروع لخدمة اهلنا في لبنان يعكس مواكبة دائرة شؤون اللاجئين للهموم والعقبات التي تواجه أبناء الشتات والعمل على تذليلها وتعزيز صمود أبناء شعبنا إلى حين عودتهم إلى فلسطين محررة وعاصمتها القدس الشريف.
كما اعلن الدكتور ابو هولي عناستعداد الدائرة لتنفيذ أي مشروع من شأنه أن يساهم ويساعد أبناء شعبنا في لبنان.
و وجه ابو هولي شكر خاص لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد بيك جنبلاط على تقديمه الأرض للمقبرة وشق الطريق لها موضحا ان هذا الكرم الكبير ليس غريبا عن ال جنبلاط الذين لطالما دعموا وساندوا الثورة الفلسطينية على اكثر من صعيد،
و أثنى أبو هولي على مواقف الحزب التقدمي الاشتراكي الداعمة للقضية الفلسطينية، وختم أبو هولي بتوجيه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع ولبلدية سبلين وللبنان عمومًا على احتضانه أبناء شعبنا.
MENAFN25082024000205011050ID1108598189
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.