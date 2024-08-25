جيش الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 700

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN-أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 700 منذ السابع من أكتوبر، 337 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.

ووفق جيش الاحتلال، أصيب 4,376 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، منهم 2,618 إصابة طفيفة و1,108 إصابة متوسطة و650 إصابة حرجة.

ويواصل الاحتلال استهداف جميع مناحي الحياة في قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين بعد الثلاثمائة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 40,334 شهيداً، فضلا عن 93,356 إصابة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بحسب حصيلة غير نهائية.