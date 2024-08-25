جيش الاحتلال يقر بارتفاع حصيلة قتلاه إلى 700

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN-أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد،
ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 700 منذ السابع من أكتوبر، 337 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي.
ووفق جيش الاحتلال، أصيب 4,376 جنديا منذ بداية العدوان على غزة، منهم 2,618 إصابة طفيفة و1,108 إصابة متوسطة و650 إصابة حرجة.
ويواصل الاحتلال استهداف جميع مناحي الحياة في قطاع غزة لليوم الرابع والعشرين بعد الثلاثمائة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 40,334 شهيداً، فضلا عن 93,356 إصابة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، بحسب حصيلة غير نهائية.
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