Monday, 26 August 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد شاب متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في جنين

8/25/2024 6:09:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- استشهد، اليوم الأحد، شاب- لم تعرف هويته بعد-، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة شبان، كانوا يتواجدون بمركبة في محيط حاجز الجلمة العسكري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان المركبة، واعتقلت الشبان، الذين كانوا في داخلها.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر أمنية، استشهاد أحد الشبان الثلاثة متأثرا بجروحه، فيما لم ترد أي تفاصيل حول الوضع الصحي للشابين الآخرين.

وباستشهاد الشاب في جنين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 642 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

يتبع...

MENAFN25082024000205011050ID1108598082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث