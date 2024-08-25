استشهاد شاب متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين/PNN- استشهد، اليوم الأحد، شاب- لم تعرف هويته بعد-، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة شبان، كانوا يتواجدون بمركبة في محيط حاجز الجلمة العسكري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان المركبة، واعتقلت الشبان، الذين كانوا في داخلها.

وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر أمنية، استشهاد أحد الشبان الثلاثة متأثرا بجروحه، فيما لم ترد أي تفاصيل حول الوضع الصحي للشابين الآخرين.

وباستشهاد الشاب في جنين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 642 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

يتبع...