استشهاد شاب متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين/PNN- استشهد، اليوم الأحد، شاب- لم تعرف هويته بعد-، متأثرا بجروحه، التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال جنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على ثلاثة شبان، كانوا يتواجدون بمركبة في محيط حاجز الجلمة العسكري.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى مكان المركبة، واعتقلت الشبان، الذين كانوا في داخلها.
وفي وقت لاحق، أعلنت مصادر أمنية، استشهاد أحد الشبان الثلاثة متأثرا بجروحه، فيما لم ترد أي تفاصيل حول الوضع الصحي للشابين الآخرين.
وباستشهاد الشاب في جنين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 642 شهيدا، بينهم 147 طفلا.
يتبع...
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