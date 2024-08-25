الاحتلال يغلق مدخل مدينة سلفيت الشمالي

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن ما يسمى حارس مستعمرة "ارائيل" اغلق الطريق المؤدي إلى المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ومنع المركبات من المرور.
وأضافت المصادر ذاتها أنه فيما بعد تم إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل نفسه، ما أجبر المواطنين على سلوك طريق وعرة وطويلة.
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