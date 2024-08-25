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الاحتلال يغلق مدخل مدينة سلفيت الشمالي

8/25/2024 6:09:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سلفيت / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، المدخل الشمالي لمدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن ما يسمى حارس مستعمرة "ارائيل" اغلق الطريق المؤدي إلى المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، ومنع المركبات من المرور.

وأضافت المصادر ذاتها أنه فيما بعد تم إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل نفسه، ما أجبر المواطنين على سلوك طريق وعرة وطويلة.

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