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الخطوط الأردنية تعلق رحلاتها من وإلى بيروت إثر التصعيد جنوبي لبنان

8/25/2024 6:09:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان/PNN- أعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية، الأحد، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت على خلفية التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: " تم تعليق الرحلات من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك نتيجة الوضع الراهن".

من جانبه، نقل التلفزيون الرسمي الأردني عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، قوله إن الهيئة "تتابع التطورات الإقليمية وتقيم الظروف حسب المعطيات أولا بأول لاتخاذ أي إجراءات إذا دعت الضرورة".

وأشار إلى أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل "اعتيادي".

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية طلبت في 4 أغسطس/ آب الجاري من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، كما طالبت رعاياها في الدولة العربية بمغادرتها في أسرع وقت.

وفجر الأحد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عشرات الغارات على مناطق بجنوبي لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر 2023، بحسب مراسل الأناضول.

فيما أعلن حزب الله إطلاق 320 صاروخا فجر اليوم، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية بالمرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر، الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.


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