الخطوط الأردنية تعلق رحلاتها من وإلى بيروت إثر التصعيد جنوبي لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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عمان/PNN- أعلنت شركة الخطوط الملكية الأردنية، الأحد، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت على خلفية التصعيد الأخير بين "حزب الله" وإسرائيل.
وقالت الشركة في بيان مقتضب: " تم تعليق الرحلات من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك نتيجة الوضع الراهن".
من جانبه، نقل التلفزيون الرسمي الأردني عن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، قوله إن الهيئة "تتابع التطورات الإقليمية وتقيم الظروف حسب المعطيات أولا بأول لاتخاذ أي إجراءات إذا دعت الضرورة".
وأشار إلى أن الأجواء الأردنية تعمل بشكل "اعتيادي".
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية طلبت في 4 أغسطس/ آب الجاري من مواطنيها عدم السفر إلى لبنان، كما طالبت رعاياها في الدولة العربية بمغادرتها في أسرع وقت.
وفجر الأحد، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، عشرات الغارات على مناطق بجنوبي لبنان في أعنف هجوم منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر 2023، بحسب مراسل الأناضول.
فيما أعلن حزب الله إطلاق 320 صاروخا فجر اليوم، تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية بالمرحلة الأولى من الرد على اغتيال تل أبيب للقيادي فيه فؤاد شكر، الذي اغتيل بغارة إسرائيلية على مبنى بالضاحية الجنوبية لبيروت في 30 يوليو/ تموز الماضي.
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