بن غفير يهاجم رئيس الشاباك في إعلانات بالصحف

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - نشر الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، باسم حزبه "عوتسما يهوديت"، إعلان في صحف إسرائيلية اليوم، الأحد، ضد اتفاق تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وهاجم فيها رئيس الشاباك، رونين بار.

وجاء في الإعلان الذي يحتل صفحة كاملة مع صورة بار، أن "رونين بار فشل في 7 أكتوبر ويقود إسرائيل إلى كارثة أخرى. نقول لا لصفقة انهزامية". وامتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن التعقيب على إعلان بن غفير.

ويعارض بن غفير التوصل لاتفاق تبادل أسرى لأنه يعارض وقف الحرب على غزة، وهو يلتقي بذلك مع موقف نتنياهو.

ويأتي ذلك في ظل تأييد بار للتقدم نحو اتفاق تبادل أسرى وبعد أن حذر في رسالة بعثها إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، الأسبوع الماضي، من الإرهاب اليهودي، وأن "قادة هذه الظاهرة يسعون إلى جعل السلطات تفقد السيطرة، والضرر اللاحق بدولة إسرائيل لا يوصف".

وأضاف بار في رسالته أن الشرطة الإسرائيلية التي تخضع لمسؤولية بن غفير لا تمنع الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لكنه وصف ذلك بـ"عجز الشرطة"، وأشار إلى أنه "من الجائز أنه يوجد شعور بدعم خفي" لهذا الإرهاب، ملمحا إلى دعم كهذا من جانب بن غفير.

وتابع بار أن "فقدان التخوف (من جانب الإرهابيين اليهود) من اعتقال إداري على إثر الظروف التي يتمتعون بها في السجن والأموال التي يتلقونها لدى الإفراج عنهم من أعضاء كنيست ومنحهم شرعية والتمجيد بهم، إلى جانب حملة نزع شرعية عن الجهات الأمنية، يمنح الدعم للإرهاب اليهودي".

إلا أن الشاباك أيضا يقدم تسهيلات للإرهابيين اليهود في السجون، وصادق على نقل قاتل عائلة دوابشة، عميرام بن أوليئيل، من زنزانته إلى "القسم التوراتي" في السجن حيث ينضم إلى سجناء من اليهود المتدينين، خلال الأعياد اليهودية ويسمح له بالتحدث مع حاخامات الصهيونية الدينية المتطرفين الذي يعتبرون الزعامة الدينية لبن غفير.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفي فوغل، من حزب "عوتسما يهوديت" لإذاعة 104.5FM، اليوم، إن "أولئك الذين يريدون صفقة، أنتم داعمون للسنوار". وأضاف أن "الجمهور الذي يؤيد صفقة، يتخيل عمليا سقوط حكومتنا وهذا ما ينتظره السنوار بالضبط".