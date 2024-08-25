استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني

استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني
التاريخ
8/25/2024 5:50:55 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 25 آب( بترا)- أستشهد شخصان في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة الطيري جنوب لبنان، وفقًا لما أوردته وزارة الصحة اللبنانية.
وفي حديث لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، أفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته على قرى وبلدات الجنوب، حيث بلغ عدد الغارات حتى الآن نحو 30 غارة.
وأشار المصدر أيضًا إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في بلدة عين تنتا في منطقة عكار شمال لبنان، حيث حضرت قوة من الجيش اللبناني للكشف عليها وتفكيكها.
--(بترا )
ع ط
25/08/2024 12:10:04
MENAFN25082024000117011021ID1108597997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.