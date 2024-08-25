اليونيفيل والأمم المتحدة تدعوان لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

اليونيفيل والأمم المتحدة تدعوان لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان
التاريخ
8/25/2024 5:50:44 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 25 آب( بترا)- دعت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان مشترك، الجميع لوقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد، وذلك بعد الرد العسكري الذي نفّذه "حزب الله" فجر اليوم على إسرائيل.
وأكّد البيان" ضرورة العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (1701) الذي يعتبر السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً".
ولفت البيان" إلى أن اليونيفيل ستواصل الاتصالات لحثّ الجميع بقوة على خفض التصعيد".
-- (بترا )
ف ج / أم / س س
25/08/2024 12:13:30
MENAFN25082024000117011021ID1108597995
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