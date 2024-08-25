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اليونيفيل والأمم المتحدة تدعوان لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان

8/25/2024 5:50:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 25 آب( بترا)- دعت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان في بيان مشترك، الجميع لوقف إطلاق النار والامتناع عن المزيد من التصعيد، وذلك بعد الرد العسكري الذي نفّذه "حزب الله" فجر اليوم على إسرائيل.
وأكّد البيان" ضرورة العودة إلى وقف الأعمال العدائية، يليه تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (1701) الذي يعتبر السبيل الوحيد المستدام للمضي قدماً".
ولفت البيان" إلى أن اليونيفيل ستواصل الاتصالات لحثّ الجميع بقوة على خفض التصعيد".
-- (بترا )
ف ج / أم / س س
25/08/2024 12:13:30

MENAFN25082024000117011021ID1108597995

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