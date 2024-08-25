استشهاد شخصين بغارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 25 آب( بترا)- أستشهد شخصان في غارة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على بلدة الطيري جنوب لبنان، وفقًا لما أوردته وزارة الصحة اللبنانية.

وفي حديث لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، أفاد مصدر أمني لبناني بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تنفيذ غاراته على قرى وبلدات الجنوب، حيث بلغ عدد الغارات حتى الآن نحو 30 غارة.

وأشار المصدر أيضًا إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في بلدة عين تنتا في منطقة عكار شمال لبنان، حيث حضرت قوة من الجيش اللبناني للكشف عليها وتفكيكها.

--(بترا )

ع ط

25/08/2024 12:10:04