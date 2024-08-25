هاشتاق فيلم حياة الماعز يتصدرموقع إكس .. استمع

MENAFN - Amman Net) هاشتاق حياة الماعز يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

حيث تتحدث قصة الفيلم مأخوذة من رواية بنيامين وهي تجسيد لقصة حقيقية بطلها مواطن هندي يحكي ما تعرض له من مآس بشعة أثناء رحلة عمله في المملكة العربية السعودية على يد ما يعرف باسم الكفيل

فعلق محمد الغامدي: فلم ⁧‫#حياة_الماعز‬⁩ به من التضليل الكبير

‏نظام العمل يقف مع العامل اكثر من صاحب العمل

‏حتى لايكذبهم احد ادعوا ان القصه عام 1991م اي قبل اكثر من 34عام

‏السينما دائما تهول الاحداث لتجلب بها التشويق للمشاهده وفي هذا الفلم لتجلب الحاقدين للمشاهده و الشتم واللعن

‏الانظمه تقف مع العامل و تغير على مراحل كثيره حتى صار صاحب العمل يشتكي ان الانظمه ضده وضد سير العمل عنده

وقال كمال: لا أعلم لماذا البعض شخصن الفلم لدولة بحد ذاتها، رغم أن الفلم يتحدث نظام مجحف في وهو نظام (الكفالة) ولم يهاجم الدولة بحد ذاتها، ولا العرب بحد ذاتها.

‏الإشكال في ما يدور داخلنا وليس في محتوى الفلم.

ونشرت ناديا: نظام الكفيل لا حافظ على قيم الاسلام ولا عمل باخلاق الجاهلية

" هذا ما يجسده فليم حياة الماعز"‬⁩

‏يا رب تنتقم من كل ظالم و جبار 🤲 و يقولون عن

الغرب كفار

وأضاف محمود: فيلم كاذب وخبتم وخاب مسعاكم

‏الشجرة الطيبة لاتنبت الا طيب

‏السعودية بلدطيب لذلك شعبها طيب

‏17عام بالسعودية ماشفت الا الخير

‏شعب أجودي تحمل ملايين البشر وكرمهم

‏بوظيفه وحياة كريمة ملايين البيوت قائمة من

‏خير الله ثم السعودية مافي بلد يسوي كذا

وعلق جواد: من الظلم أن تعمم قصة الله اعلم صحيحة أم غير صحيحة على شعب كامل

‏التعميم لغة الجهلاء

‏السواد الأعظم من السعوديين يخافون الله

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · هاشتاق فيلم حياة الماعز يتصدرموقع "إكس"