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عضو بلدي يتساءل عن إلزامية الإفصاح عن ((مصدر اللحوم)) في محال تقديم الوجبات؟

8/24/2024 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬محمد‭ ‬القصاص

قال‭ ‬محمد‭ ‬سعد‭ ‬الدوسري‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬إن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬قامت‭ ‬بتطبيق‭ ‬إلزامية‭ ‬الإفصاح‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬اللحوم‭ ‬بتعليق‭ ‬لوحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬مكتوب‭ ‬عليها‭ ‬أنواع‭ ‬اللحوم‭ ‬المتداولة‭ ‬في‭ ‬محلات‭ ‬تقديم‭ ‬الوجبات‭ ‬مع‭ ‬ذكر‭ ‬بلد‭ ‬المنشأ‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬مبردة‭ ‬أو‭ ‬مجمدة‭ ‬أو‭ ‬محلية‭ ‬أو‭ ‬طازجة‮»‬،

‭ ‬ووضع‭ ‬قائمة‭ ‬نوع‭ ‬الأصناف‭ ‬المنتجة‭ ‬كاللحوم‭ ‬الحمراء‭ ‬أو‭ ‬البيضاء‭ ‬أو‭ ‬الأسماك‭ ‬وغيرها‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬الخاطئة،‭ ‬متسائلا‭ ‬متى‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين؟

وأضاف‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشفافية‭ ‬والصحة‭ ‬العامة‭ ‬ووافقت‭ ‬عليه‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بشأن‭ ‬المقترح‭ ‬بإلزام‭ ‬محلات‭ ‬بيع‭ ‬اللحوم‭ ‬والمطاعم‭ ‬بإعلان‭ ‬مصدر‭ ‬اللحوم‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬وحالتها‭ ‬وبلد‭ ‬منشأها‭ ‬وكذلك‭ ‬المحلات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬ببيع‭ ‬وجبات‭ ‬اللحوم،‭ ‬بيد‭ ‬أنها‭ ‬بيّنت‭ ‬بأن‭ ‬المقترح‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬لمناقشة‭ ‬عملية‭ ‬التنسيق‭ ‬والأدوات‭ ‬القانونية‭ ‬وحدود‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬التنفيذ‭ ‬وذلك‭ ‬لمنع‭ ‬تداخل‭ ‬التخصصات‭ ‬كما‭ ‬اقترحت‭ ‬الوزارة‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لمناقشة‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬مقترح‭ ‬المجلس‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬الفحص‭ ‬والمقاييس‭.‬

وطالب‭ ‬الدوسري‭ ‬بسرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حماية‭ ‬للمستهلك‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬البيانات‭ ‬الصحيحة‭ ‬عن‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬يشتريها‭ ‬أو‭ ‬يستخدمها‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المواقع‭.‬

كلمات دالة

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