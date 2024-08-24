عضو بلدي يتساءل عن إلزامية الإفصاح عن ((مصدر اللحوم)) في محال تقديم الوجبات؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
قال محمد سعد الدوسري عضو مجلس بلدي الشمالية إن بعض الدول المجاورة قامت بتطبيق إلزامية الإفصاح عن مصدر اللحوم بتعليق لوحة ظاهرة مكتوب عليها أنواع اللحوم المتداولة في محلات تقديم الوجبات مع ذكر بلد المنشأ وإن كانت «مبردة أو مجمدة أو محلية أو طازجة»،
ووضع قائمة نوع الأصناف المنتجة كاللحوم الحمراء أو البيضاء أو الأسماك وغيرها وذلك بهدف الصحة العامة وحماية المستهلكين من الممارسات الخاطئة، متسائلا متى سيتم تطبيقها في مملكة البحرين؟
وأضاف سبق أن تم تقديم هذا المقترح من أجل الشفافية والصحة العامة ووافقت عليه وزارة الصناعة والتجارة في ردها على وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن المقترح بإلزام محلات بيع اللحوم والمطاعم بإعلان مصدر اللحوم التي تستخدمها وحالتها وبلد منشأها وكذلك المحلات التي تقوم ببيع وجبات اللحوم، بيد أنها بيّنت بأن المقترح بحاجة إلى مزيد من الدراسة من قبل جميع الأطراف المعنية لمناقشة عملية التنسيق والأدوات القانونية وحدود الجهات ذات العلاقة في التنفيذ وذلك لمنع تداخل التخصصات كما اقترحت الوزارة تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة لمناقشة آلية عمل مقترح المجلس وذلك بالتنسيق مع إدارة الفحص والمقاييس.
وطالب الدوسري بسرعة تنفيذ المقترح الذي تم طرحه في العام الماضي حماية للمستهلك الذي له الحق في معرفة البيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو التي تقدم إليه في مختلف المواقع.
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