جامعة العلوم التطبيقية تطلق أحدث برامجها الأكاديمية في ماجستير علم الحاسوب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد الأستاذ الدكتور حاتم المصري رئيس جامعة العلوم التطبيقية أن الجامعة دأبت منذ تأسيسها على التركيز على نوعية البرامج وجودتها بحيث تتميز باعتماد مبدأ التركيز على التنوير المعرفي للطلبة من خلال استراتيجية اعتماد المناهج التي تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، والعمل على توفير المواد الدراسية التي تواكب أحدث المتغيرات والدراسات الحديثة في المجالات المختلفة.
جاء ذلك في معرض حديثه عن إطلاق جامعة العلوم التطبيقية أحدث برامجها في تخصصات الماجستير المتمثل ببرنامج الماجستير في علم الحاسوب الذي طرحته الجامعة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة على مستوى العالم، بالنظر إلى حاجة سوق العمل إلى الخريجين الذين يحملون الشهادات العليا في مجال علم الحاسوب وفروعه المتنوعة.
وأوضح رئيس الجامعة أن تخصصات علم الحاسوب تعتبر من أسرع التخصصات تطوراً في سوق العمل البحريني والإقليمي والدولي، منوهاً إلى أن الجامعة حرصت من خلال البرنامج الجديد على الجمع بين الأساس النظري السليم والمستوى العالي من الخبرة العملية في جميع مجالات التخصص مثل تحليل البيانات وأمن الحاسوب، وبالإضافة إلى ذلك سيكون الطالب قادرًا على القيام بمشروع تطبيقي أو عمل رسالة بحثية، مؤكداً أن هذا البرنامج يركز على التدريب والخبرة العملية والتجريبية، ويعزز تنمية المهارات الشخصية.
من جانبه صرح الدكتور عمر الزعبي عميد كلية الآداب والعلوم بجامعة العلوم التطبيقية بأن هذا البرنامج تم تصميمه بناءً على أحدث المعايير المدعومة بدراسات السوق والمقارنات المعيارية مع الجامعات الأكاديمية المرموقة، لتأهيل الطلبة للتخرج بشهادة أكاديمية وفق أحدث المعايير العالمية، ما يعزز فرصهم في سوق العمل.
ونوه عميد كلية الآداب والعلوم إلى أن برنامج الماجستير في علم الحاسوب يهتم بالتطوير والتفاعل مع الحواسيب والأنظمة الحاسوبية، بما في ذلك البرمجة، وتصميم البرمجيات، وتحليل البيانات، وهندسة البرمجيات، وشبكات الحاسوب، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والكثير من المجالات الأخرى ذات الصلة.
وبيّن عميد الكلية أن أهم ما يميز برنامج الماجستير في علم الحاسوب أنه تطبيقي وشامل بحيث يغطي مجموعة واسعة من التطبيقات والمجالات الفرعية التي تشمل البرمجة والتصميم البرمجي مثل لغات البرمجة المختلفة وتطوير البرمجيات، إضافة إلى هندسة البرمجيات وإدارة المشاريع البرمجية عبر التركيز على كيفية تطوير البرمجيات بشكل منظم وفعال، ودراسة قواعد البيانات وتحليلها حيث يتعلم الطلبة كيفية تخزين وإدارة البيانات واستخراج المعلومات القيمة منها، وأخيراً شبكات الحاسوب وأمن المعلومات حيث يتعلم الطلبة تصميم وإدارة الشبكات وحمايتها من التهديدات السيبرانية.
وعن أهداف البرنامج قال الدكتور عمر الزعبي إنه يهدف إلى تزويد الخريج بالمعرفة النقدية والفهم للنظريات المتخصصة والقضايا والأساليب الحالية في علوم الحاسوب والبحث العلمي وإعداده ليكون قادراً على تطبيق النظريات والأساليب الحالية وأساليب البحث العلمي المتخصصة وإجراء دراسات متقدمة، لدراسة المشكلات المعقدة في بيئة الأعمال المتعلقة بعلم الحاسوب ووضع حلول إبداعية لها، إضافة إلى تطوير مهارات الخريج في التفكير والتحليل النقدي لعلوم الحاسوب والتفسير والتقييم الإبداعي للمواقف والمشكلات، لمساعدة مؤسسات الأعمال في صياغة وتنفيذ استراتيجياتها، وأخيراً تمكين الخريج من استخدام المهارات على المستوى المهني في بيئة عمل غير متوقعة وغير محددة بوضوح للتواصل بشكل فعال مع الآخرين والعمل في مجموعات مع الحفاظ على المسؤولية تجاه الآخرين.
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