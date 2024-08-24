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جامعة العلوم التطبيقية تطلق أحدث برامجها الأكاديمية في ماجستير علم الحاسوب

8/24/2024 7:21:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬حاتم‭ ‬المصري‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬دأبت‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬البرامج‭ ‬وجودتها‭ ‬بحيث‭ ‬تتميز‭ ‬باعتماد‭ ‬مبدأ‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التنوير‭ ‬المعرفي‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استراتيجية‭ ‬اعتماد‭ ‬المناهج‭ ‬التي‭ ‬تضع‭ ‬الطالب‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬المواد‭ ‬الدراسية‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬أحدث‭ ‬المتغيرات‭ ‬والدراسات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬أحدث‭ ‬برامجها‭ ‬في‭ ‬تخصصات‭ ‬الماجستير‭ ‬المتمثل‭ ‬ببرنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬الجامعة‭ ‬لمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتلاحقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬حاجة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬الخريجين‭ ‬الذين‭ ‬يحملون‭ ‬الشهادات‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب‭ ‬وفروعه‭ ‬المتنوعة‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬تخصصات‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أسرع‭ ‬التخصصات‭ ‬تطوراً‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬حرصت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرنامج‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الأساس‭ ‬النظري‭ ‬السليم‭ ‬والمستوى‭ ‬العالي‭ ‬من‭ ‬الخبرة‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مجالات‭ ‬التخصص‭ ‬مثل‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬وأمن‭ ‬الحاسوب،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬الطالب‭ ‬قادرًا‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بمشروع‭ ‬تطبيقي‭ ‬أو‭ ‬عمل‭ ‬رسالة‭ ‬بحثية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬التدريب‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬والتجريبية،‭ ‬ويعزز‭ ‬تنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الشخصية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬الزعبي‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬بجامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬المدعومة‭ ‬بدراسات‭ ‬السوق‭ ‬والمقارنات‭ ‬المعيارية‭ ‬مع‭ ‬الجامعات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬المرموقة،‭ ‬لتأهيل‭ ‬الطلبة‭ ‬للتخرج‭ ‬بشهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

ونوه‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الآداب‭ ‬والعلوم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب‭ ‬يهتم‭ ‬بالتطوير‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الحواسيب‭ ‬والأنظمة‭ ‬الحاسوبية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البرمجة،‭ ‬وتصميم‭ ‬البرمجيات،‭ ‬وتحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وهندسة‭ ‬البرمجيات،‭ ‬وشبكات‭ ‬الحاسوب،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬والأمن‭ ‬السيبراني،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

وبيّن‭ ‬عميد‭ ‬الكلية‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬ما‭ ‬يميز‭ ‬برنامج‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الحاسوب‭ ‬أنه‭ ‬تطبيقي‭ ‬وشامل‭ ‬بحيث‭ ‬يغطي‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬والمجالات‭ ‬الفرعية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬البرمجة‭ ‬والتصميم‭ ‬البرمجي‭ ‬مثل‭ ‬لغات‭ ‬البرمجة‭ ‬المختلفة‭ ‬وتطوير‭ ‬البرمجيات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬هندسة‭ ‬البرمجيات‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬البرمجية‭ ‬عبر‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬تطوير‭ ‬البرمجيات‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬وفعال،‭ ‬ودراسة‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات‭ ‬وتحليلها‭ ‬حيث‭ ‬يتعلم‭ ‬الطلبة‭ ‬كيفية‭ ‬تخزين‭ ‬وإدارة‭ ‬البيانات‭ ‬واستخراج‭ ‬المعلومات‭ ‬القيمة‭ ‬منها،‭ ‬وأخيراً‭ ‬شبكات‭ ‬الحاسوب‭ ‬وأمن‭ ‬المعلومات‭ ‬حيث‭ ‬يتعلم‭ ‬الطلبة‭ ‬تصميم‭ ‬وإدارة‭ ‬الشبكات‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬السيبرانية‭.‬

وعن‭ ‬أهداف‭ ‬البرنامج‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬الزعبي‭ ‬إنه‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬الخريج‭ ‬بالمعرفة‭ ‬النقدية‭ ‬والفهم‭ ‬للنظريات‭ ‬المتخصصة‭ ‬والقضايا‭ ‬والأساليب‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الحاسوب‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬وإعداده‭ ‬ليكون‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬النظريات‭ ‬والأساليب‭ ‬الحالية‭ ‬وأساليب‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬المتخصصة‭ ‬وإجراء‭ ‬دراسات‭ ‬متقدمة،‭ ‬لدراسة‭ ‬المشكلات‭ ‬المعقدة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعلم‭ ‬الحاسوب‭ ‬ووضع‭ ‬حلول‭ ‬إبداعية‭ ‬لها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الخريج‭ ‬في‭ ‬التفكير‭ ‬والتحليل‭ ‬النقدي‭ ‬لعلوم‭ ‬الحاسوب‭ ‬والتفسير‭ ‬والتقييم‭ ‬الإبداعي‭ ‬للمواقف‭ ‬والمشكلات،‭ ‬لمساعدة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الأعمال‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬استراتيجياتها،‭ ‬وأخيراً‭ ‬تمكين‭ ‬الخريج‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المهارات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬وغير‭ ‬محددة‭ ‬بوضوح‭ ‬للتواصل‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬والعمل‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬تجاه‭ ‬الآخرين‭.‬

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