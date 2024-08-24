برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين يعزز استخدام الطاقة الخضراء.. تسخير الطاقة الشمسية لمستقبل مستدام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويتميز‭ ‬النظام‭ ‬الجديد‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تدشينه‭ ‬حديثًا‭ ‬بقدرة‭ ‬52‭ ‬كيلوواط،‭ ‬حيث‭ ‬يزود‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬احتياجات‭ ‬بيت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭. ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لا‭ ‬تسهم‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬انبعاثات‭ ‬ثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الكربون‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬بل‭ ‬تقربنا‭ ‬أيضًا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬عمليات‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الكربون،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬توفيرات‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬وإدارة‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬للموارد‭.‬

وقالت‭ ‬جهان‭ ‬المرباطي‭ ‬مديرة‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬بالإنابة‭: ‬‮«‬في‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بعمق‭ ‬بالاستدامة‭ ‬وخلق‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقًا‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‮»‬‭.

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وأضافت‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬تركيب‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬للطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬استراتيجيتنا‭ ‬لإنشاء‭ ‬مكتب‭ ‬أكثر‭ ‬خضرة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬بتمويل‭ ‬من‭ ‬مبادرة‭ ‬التحول‭ ‬الأخضر‭ ‬لبرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي،‭ ‬وهي‭ ‬جهد‭ ‬عالمي‭ ‬يدعم‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭. ‬وقد‭ ‬قدم‭ ‬مورد‭ ‬محلي‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬وتركيب‭ ‬النظام‮»‬‭.‬

ويواصل‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإنمائي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قيادة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي،‭ ‬مشجعًا‭ ‬الآخرين‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬طموحة‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭. ‬وتدعم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬طاقة‭ ‬موثوقة‭ ‬ومستدامة‭ ‬وحديثة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬للجميع‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭.‬

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