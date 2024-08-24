وفد الشعبة البرلمانية يلتقي السفير البحريني لدى الصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ثمن النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدور الاستراتيجي الذي تقوم به السفارة البحرينية في جمهورية الصين الشعبية في تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والصين الشعبية على جميع المستويات، وتعزيز كافة أوجه التعاون السياسي والاقتصادي من خلال متابعة العمل الثنائي المشترك بما في ذلك الاستثمارات والتجارة بين البلدين، فضلاً عن الترويج للبحرين كوجهة استثمارية مهمة في المنطقة.
وأشاد النائب الأول بما تقوم به السفارة البحرينية من تنظيم للزيارات الرسمية والتنسيق مع الجهات الصينية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، وتسهيل مهام الوفود البحرينية الزائرة للصين وتقديم الدعم اللازم لها، بالإضافة إلى متابعة شؤون المواطنين البحرينيين المقيمين في الصين أو الزائرين لها، لضمان سلامتهم وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة، وهذه الجهود تسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال استقبال السفير الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية لوفد الشعبة البرلمانية المشارك في الندوة الاقليمية لعام 2024 حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمنعقد في العاصمة الصينية بكين.
يذكر أن وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في الندوة الإقليمية يأتي برئاسة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبمشاركة الدكتور هاني الساعاتي عضو مجلس الشورى.
كلمات دالة
MENAFN24082024000055011008ID1108597120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.