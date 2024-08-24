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وفد الشعبة البرلمانية يلتقي السفير البحريني لدى الصين

8/24/2024 7:21:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ثمن‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬السفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والصين‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬كافة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬العمل‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والتجارة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الترويج‭ ‬للبحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬استثمارية‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأشاد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬بما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬السفارة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬للزيارات‭ ‬الرسمية‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الصينية‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وتسهيل‭ ‬مهام‭ ‬الوفود‭ ‬البحرينية‭ ‬الزائرة‭ ‬للصين‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬شؤون‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أو‭ ‬الزائرين‭ ‬لها،‭ ‬لضمان‭ ‬سلامتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬عند‭ ‬الحاجة،‭ ‬وهذه‭ ‬الجهود‭ ‬تسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬وتعميق‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬السفير‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬غسان‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬شيخو،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لوفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬الاقليمية‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬حول‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والمنعقد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الصينية‭ ‬بكين‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬الشعبة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬الندوة‭ ‬الإقليمية‭ ‬يأتي‭ ‬برئاسة‭ ‬النائب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

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