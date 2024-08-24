التربية تباشر الإشراف على تنفيذ عمليات الصيانة لجميع المدارس الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة التربية والتعليم تجهيز أسطول حديث من الحافلات الجديدة لتوفير المواصلات المجانية لما يزيد على 50 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء مملكة البحرين، وذلك في ضوء استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تباشر الإشراف على تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والشاملة لجميع المدارس الحكومية، وتنسق مع الإدارات المدرسية لتلقي ومعالجة المتطلبات من عمليات الصيانة، وذلك في ضوء استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وفي تصريح سابق أكدت وزارة التربية والتعليم لـ«أخبار الخليج» أنها استكملت جاهزية كافّة النواحي اللوجستية لاستقبال العام الدراسي المقبل، وأضافت في هذا الشأن أنه تم استكمال الإجراءات التنسيقية مع متعهد النقل لتوفير خدمة المواصلات المدرسية للطلاب والطالبات.
وأشارت إلى إعداد خطة المواصلات وفق الخطط التشغيلية للمدارس وتوزيع الطلبة، والتنسيق مع متعهد النقل لتجهيز جميع الحافلات وإجراء الفحص والصيانة اللازمة لها، وتحديد وتحديث جميع نقاط ومراكز تجمع الطلبة.
أما على صعيد الكتب الدراسية، فقد أكدت الوزارة أنه تم استكمال إجراءات طباعتها وتوزيعها بشكل مبكر قبل نهاية العام الدراسي الماضي.
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