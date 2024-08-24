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التربية تباشر الإشراف على تنفيذ عمليات الصيانة لجميع المدارس الحكومية

8/24/2024 7:21:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬تجهيز‭ ‬أسطول‭ ‬حديث‭ ‬من‭ ‬الحافلات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتوفير‭ ‬المواصلات‭ ‬المجانية‭ ‬لما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أنها‭ ‬تباشر‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬والشاملة‭ ‬لجميع‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬وتنسق‭ ‬مع‭ ‬الإدارات‭ ‬المدرسية‭ ‬لتلقي‭ ‬ومعالجة‭ ‬المتطلبات‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الصيانة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استعداداتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬سابق‭ ‬أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أنها‭ ‬استكملت‭ ‬جاهزية‭ ‬كافّة‭ ‬النواحي‭ ‬اللوجستية‭ ‬لاستقبال‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل،‭ ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنسيقية‭ ‬مع‭ ‬متعهد‭ ‬النقل‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬المواصلات‭ ‬المدرسية‭ ‬للطلاب‭ ‬والطالبات‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬المواصلات‭ ‬وفق‭ ‬الخطط‭ ‬التشغيلية‭ ‬للمدارس‭ ‬وتوزيع‭ ‬الطلبة،‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬متعهد‭ ‬النقل‭ ‬لتجهيز‭ ‬جميع‭ ‬الحافلات‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحص‭ ‬والصيانة‭ ‬اللازمة‭ ‬لها،‭ ‬وتحديد‭ ‬وتحديث‭ ‬جميع‭ ‬نقاط‭ ‬ومراكز‭ ‬تجمع‭ ‬الطلبة‭.‬

أما‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الكتب‭ ‬الدراسية،‭ ‬فقد‭ ‬أكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬طباعتها‭ ‬وتوزيعها‭ ‬بشكل‭ ‬مبكر‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الماضي‭.‬

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