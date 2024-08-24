مـدعـي المـحـكمـة الجنـائية يطالب بسرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
لاهاي/ هولندا – (د ب ا): حث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، أمس، القضاة على إصدار «الحكم بشكل عاجل» فيما يتعلق بطلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت وزعيم حماس يحيى السنوار.
وكتب المدعي العام في مذكرة قانونية، نقلتها قناة «آي 24» الإسرائيلية: «للمحكمة صلاحية في هذه الحالة». كما أوضح في رسالته للقضاة أن «التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيمس بحقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية». وطلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة ضد أوامر الاعتقال.
وأضاف خان أن المحكمة تتمتع بسلطة التحقيق مع إسرائيل، ورفض الحجج القانونية المستندة إلى بنود في اتفاقات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات داخلية في الهجمات التي نفذتها في قطاع غزة في ضوء ادعاءات المحكمة بارتكاب جرائم حرب.
ويشار إلى أنه قبل حوالي ثلاثة أشهر، أصدرت المحكمة قرارا بشأن مذكرات الاعتقال. وقال خان إن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والمصري(الضيف) تشمل «التدمير والقتل واحتجاز رهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي في الاعتقال».
وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت «التسبب في الإبادة الجماعية، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع وصول المساعدات الإنسانية، وإلحاق الأذى عمدا بالمدنيين في الصراع».
وحتى الآن، كان يتعين على لجنة من قضاة المحكمة مراجعة طلب خان بشأن أوامر الاعتقال. بحسب القناة الإسرائيلية.
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