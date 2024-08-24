مـدعـي المـحـكمـة الجنـائية يطالب بسرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

لاهاي‭/ ‬هولندا‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬ا‭): ‬حث‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬للمحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬كريم‭ ‬خان،‭ ‬أمس،‭ ‬القضاة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬‮«‬الحكم‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بطلبه‭ ‬إصدار‭ ‬مذكرات‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ووزير‭ ‬الأمن‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يوآف‭ ‬جالانت‭ ‬وزعيم‭ ‬حماس‭ ‬يحيى‭ ‬السنوار‭.‬

وكتب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬قانونية،‭ ‬نقلتها‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬آي‭ ‬24‮»‬‭ ‬الإسرائيلية‭: ‬‮«‬للمحكمة‭ ‬صلاحية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬للقضاة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التأخير‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬لهذا‭ ‬الإجراء‭ ‬سيمس‭ ‬بحقوق‭ ‬الضحايا‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭. ‬وطلب‭ ‬خان‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬رفض‭ ‬الالتماسات‭ ‬القانونية‭ ‬المقدمة‭ ‬ضد‭ ‬أوامر‭ ‬الاعتقال‭.‬

وأضاف‭ ‬خان‭ ‬أن‭ ‬المحكمة‭ ‬تتمتع‭ ‬بسلطة‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ورفض‭ ‬الحجج‭ ‬القانونية‭ ‬المستندة‭ ‬إلى‭ ‬بنود‭ ‬في‭ ‬اتفاقات‭ ‬أوسلو‭ ‬وتأكيدات‭ ‬إسرائيل‭ ‬بأنها‭ ‬تجري‭ ‬تحقيقات‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬ادعاءات‭ ‬المحكمة‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‭.‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬قرارا‭ ‬بشأن‭ ‬مذكرات‭ ‬الاعتقال‭. ‬وقال‭ ‬خان‭ ‬إن‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬السنوار‭ ‬وهنية‭ ‬والمصري‭(‬الضيف‭) ‬تشمل‭ ‬‮«‬التدمير‭ ‬والقتل‭ ‬واحتجاز‭ ‬رهائن‭ ‬والاغتصاب‭ ‬والاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬في‭ ‬الاعتقال‮»‬‭. ‬

وتشمل‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬نتنياهو‭ ‬وجالانت‭ ‬‮«‬التسبب‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬والتسبب‭ ‬في‭ ‬المجاعة‭ ‬كوسيلة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الحرب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منع‭ ‬وصول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وإلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬عمدا‭ ‬بالمدنيين‭ ‬في‭ ‬الصراع‮»‬‭.‬

وحتى‭ ‬الآن،‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬قضاة‭ ‬المحكمة‭ ‬مراجعة‭ ‬طلب‭ ‬خان‭ ‬بشأن‭ ‬أوامر‭ ‬الاعتقال‭. ‬بحسب‭ ‬القناة‭ ‬الإسرائيلية‭.‬