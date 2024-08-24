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مستشفيات قطاع غزة بلا كهرباء ولا أي شيء

8/24/2024 7:21:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يهيمن‭ ‬الظلام‭ ‬على‭ ‬أروقة‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬بشمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ولا‭ ‬تخرقه‭ ‬سوى‭ ‬أضواء‭ ‬خافتة‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬نقالة‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬بطاريتها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الوقود‭.‬

وأخرج‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مستشفيات‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬عن‭ ‬العمل‭. ‬أما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬قيد‭ ‬الخدمة‭ ‬فتقدّم‭ ‬خدمات‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬النقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬حاجياتها‭. ‬

وفي‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬فوجئ‭ ‬أيمن‭ ‬زقوت‭ ‬الذي‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬معاناته‭ ‬من‭ ‬المغص‭ ‬الكلوي‭ ‬بأن‭ ‬الأطباء‭ ‬وأفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬يضطرون‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬مصابيح‭ ‬هواتفهم‭ ‬النقالة‭ ‬لكتابة‭ ‬التقارير‭ ‬الطبية،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬قراءة‭ ‬بيانات‭ ‬الأجهزة‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬بما‭ ‬توفر‭ ‬من‭ ‬طاقة‭ ‬الشحن‭.‬

وعانى‭ ‬زقوت‭ ‬لبلوغ‭ ‬المستشفى،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وأوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬المتكررة‭.‬

ويقول‭ ‬أيمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬وهو‭ ‬يغالب‭ ‬الألم‭: ‬‮«‬بصعوبة‭... ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭. ‬لكن‭ ‬كما‭ ‬ترون‭ ‬لا‭ ‬كهرباء‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬الرجل‭ ‬وهو‭ ‬يرتدي‭ ‬زي‭ ‬الاستشفاء‭ ‬الأخضر‭ ‬وقد‭ ‬علّق‭ ‬له‭ ‬محلول‭ ‬في‭ ‬الذراع‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬كيف‭ ‬سيتمّ‭ ‬العلاج،‭ ‬ربنا‭ ‬يعيننا‮»‬‭. ‬

وتواجه‭ ‬منشآت‭ ‬طبية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المدمّر‭ ‬والمحاصر‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬خطر‭ ‬التوقف‭ ‬الكامل‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬حتى‭ ‬الخدمات‭ ‬المحدودة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفيرها،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انقطاع‭ ‬الكهرباء‭ ‬والنقص‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬اللازم‭ ‬لتشغيل‭ ‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭.‬

وتثير‭ ‬هذه‭ ‬المخاوف‭ ‬قلقا‭ ‬إضافيا‭ ‬على‭ ‬سكانه‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬أصلا‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬حادة‭ ‬وتبعات‭ ‬النزوح‭ ‬المتكرر‭ ‬والأمراض‭. ‬

ويؤكد‭ ‬الطبيب‭ ‬محمود‭ ‬أبو‭ ‬عمشة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬مضطر‭ ‬إلى‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬توقف‭... ‬خدمة‭ ‬المرضى‭ ‬بالكامل‭ ‬نتيجة‭ ‬لنقص‭ ‬الوقود‭ ‬وتوقف‭ ‬إمداد‭ ‬الجهات‭ ‬الدولية‭ ‬بالوقود‭ ‬اللازم‭ ‬لتشغيل‭ ‬المحطة‭ ‬وتشغيل‭ ‬المستشفى‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬نقص‭ ‬في‭ ‬الأكسجين‭. ‬محطة‭ ‬الأكسجين‭ ‬أصبحت‭ ‬متوقفة‭ ‬بالكامل‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان،‭ ‬أعلن‭ ‬الاحتلال‭ ‬تشديد‭ ‬حصاره‭ ‬المفروض‭ ‬منذ‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وقطعت‭ ‬إمدادات‭ ‬الكهرباء‭. ‬كما‭ ‬توقفت‭ ‬محطة‭ ‬إنتاج‭ ‬الطاقة‭ ‬الكهربائية‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭.‬

ومع‭ ‬تواصل‭ ‬العدوان‭ ‬الأطول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تدخل‭ ‬شاحنات‭ ‬الوقود‭ ‬بكميات‭ ‬قليلة‭ ‬إلى‭ ‬القطاع،‭ ‬حالها‭ ‬كحال‭ ‬بقية‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬أنها‭ ‬تبقى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬حاجات‭ ‬السكان‭.‬

ويبقى‭ ‬لمستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬ملجأ‭ ‬أخير‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الطاقة،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬محدودا‭.‬

ويوضح‭ ‬الطبيب‭ ‬أبو‭ ‬عمشة‭: ‬‮«‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬تشغيل‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬الا‭ ‬عند‭ ‬وقوع‭ ‬الإصابات‭ ‬والمجازر‭ ‬الحرجة‭ ‬جراء‭ ‬الاستهداف‭ ‬الصهيوني‭... ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تكفي‭ ‬المرضى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الانقطاع‭ ‬في‭ ‬الكهرباء‮»‬‭.‬

ويضيف‭ ‬الطبيب‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الأجهزة‭ ‬‮«‬متوقفة‭... ‬البطارية‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يتوافر‭ ‬فيها‭ ‬شحن‭. ‬لدينا‭ ‬أطفال‭ ‬خدّج‭ ‬ورضّع،‭ ‬ما‭ ‬ينذر‭ ‬بوقوع‭ ‬كارثة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأطفال‭ ‬الموجودين‭ ‬داخل‭ ‬هذه‭ ‬الحضانات‭ ‬مهددون‭ ‬بتوقف‭ ‬القلب‭ ‬ومفارقة‭ ‬الحياة‭. ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬أيضا‭ ‬للأطفال‭ ‬فيها‭ ‬سبع‭ ‬حالات،‭ ‬هؤلاء‭... ‬سيموتون‭ ‬نتيجة‭ ‬توقف‭ ‬ونقص‭ ‬الوقود‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬أرقام‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬يعاني‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬16‭ ‬مستشفى‭ ‬فقط‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬وبشكل‭ ‬جزئي‭ ‬حصرا‭.‬

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