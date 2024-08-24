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عائلة فلسطينية تقاوم لإخراج مستوطنين من أرضها في بيت جالا

8/24/2024 7:21:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بيت‭ ‬جالا‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬‮«‬برّا‭!‬،‭ ‬برّا‭!‬‮»‬‭... ‬يصرخ‭ ‬نشطاء‭ ‬مؤيدون‭ ‬للسلام‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفراد‭ ‬عائلة‭ ‬قيسية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التي‭ ‬استولى‭ ‬مستوطنون‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬هواتفهم‭ ‬وينقلون‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

ونصبت‭ ‬العائلة‭ ‬خيمة‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬جالا‭ ‬قرب‭ ‬بيت‭ ‬لحم،‭ ‬تحولت‭ ‬نقطة‭ ‬تجمع‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬استولى‭ ‬المستوطنون‭ ‬على‭ ‬أراضيهم،‭ ‬وللناشطين‭ ‬المتضامنين‭ ‬معهم،‭ ‬بمشاركة‭ ‬نواب‭ ‬وحتى‭ ‬حاخامات‭.‬

وفي‭ ‬الموقع،‭ ‬يتحلق‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬والمتضامنون‭ ‬معهم‭ ‬يوميا‭ ‬لتناول‭ ‬الطعام‭ ‬والصلاة‭ ‬والغناء‭ ‬أو‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أساليب‭ ‬المقاومة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬العنف‭. ‬ويسيرون‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬نحو‭ ‬أرض‭ ‬زراعية‭ ‬تبعد‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬عن‭ ‬الخيمة،‭ ‬وهي‭ ‬حقل‭ ‬عائلة‭ ‬قيسية‭ ‬الذي‭ ‬تمركز‭ ‬فيه‭ ‬مستوطنون‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬يوليو‭ ‬وأقاموا‭ ‬بؤرة‭ ‬استيطانية‭.‬

وفي‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم،‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬السلام‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المناهضة‭ ‬للاستيطان‭ ‬إن‭ ‬مستوطنين‭ ‬هاجموا،‭ ‬برفقة‭ ‬جنود،‭ ‬‮«‬الأرض،‭ ‬واعتدوا‭ ‬على‭ ‬عائلة‭ ‬قيسية‭ ‬والناشطين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬إبعادهم‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة،‭ ‬أقيمت‭ ‬الخيمة‭. ‬

ويقول‭ ‬الناشطون‭ ‬إن‭ ‬مصير‭ ‬هذه‭ ‬العائلة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هو‭ ‬مثال‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬أمثلة‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬الاستيطاني‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭. ‬

ويوم‭ ‬الخميس‭ ‬توجه‭ ‬المتضامنون‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬عائلة‭ ‬قيسية‭ ‬لتفكيك‭ ‬السياج‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬المستوطنون،‭ ‬بينما‭ ‬حاول‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬إخراج‭ ‬ما‭ ‬استطاعوا‭ ‬من‭ ‬الموقع‭ ‬من‭ ‬فرشات‭ ‬وكابلات‭ ‬كهربائية‭ ‬وحتى‭ ‬ثمار‭ ‬الرمان‭ ‬المتدلية‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭.‬

ووقع‭ ‬شجار‭ ‬بين‭ ‬المستوطنين‭ ‬والناشطين،‭ ‬كما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬لم‭ ‬يضعف‭ ‬عزيمة‭ ‬أليس‭ ‬قيسية‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬سنبقى‭ ‬هنا‭ ‬حتى‭ ‬نستعيد‭ ‬أرضنا‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الشابة‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الثلاثينيات‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬إن‭ ‬المستوطنين‭ ‬‮«‬استغلوا‭ ‬العدوان‮»‬‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وبينما‭ ‬تستحوذ‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬اهتمام‭ ‬العالم‭ ‬ويتجنب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأجانب‭ ‬القدوم‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬والأراضي‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬النشطاء‭ ‬المؤيدون‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬‮«‬ظنوا‭ (‬المستوطنون‭) ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ستجري‭ ‬بصمت‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬أليس‭ ‬قيسية‭ ‬التي‭ ‬تشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحال‭ ‬ليست‭ ‬كذلك‮»‬‭. ‬

واستشهد‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬640‭ ‬فلسطينيا‭ ‬برصاص‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أو‭ ‬المستوطنين‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬عدوان‭ ‬غزة‭. ‬وفي‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬أغسطس‭ ‬سجلت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬1250‭ ‬هجوما‭ ‬شنها‭ ‬المستوطنون‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬120‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬وقوع‭ ‬ضحايا‭ ‬فلسطينيين‭ ‬و1000‭ ‬تسببت‭ ‬بأضرار‭ ‬مادية‭. ‬

وحضرت‭ ‬النائبة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬الكنيست‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عايدة‭ ‬توما‭ ‬لزيارة‭ ‬عائلة‭ ‬قيسية‭ ‬‮«‬ليرى‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬يحدث‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرضهم،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬الخضراء‭ ‬القليلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والقريبة‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬بتير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬للتراث‭ ‬العالمي‭. ‬

وأثار‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتسلئيل‭ ‬سموتريتش‭ ‬غضبا‭ ‬دوليا‭ ‬لدى‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬أغسطس‭ ‬بناء‭ ‬مستوطنة‭ ‬جديدة‭ ‬فيها‭. ‬

وفي‭ ‬بيت‭ ‬جالا،‭ ‬فقدت‭ ‬عائلة‭ ‬قيسية‭ ‬منزلها‭ ‬ومطعمها‭ ‬اللذين‭ ‬هدمتهما‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬لكنهم‭ ‬تمكنوا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬أغسطس‭ ‬من‭ ‬حشد‭ ‬المتضامنين‭ ‬تحت‭ ‬خيمتهم‭ ‬الكبيرة‭.‬

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