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شوماخر: المفاوضات مستمرة مع كيك ساوبر

8/24/2024 7:20:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00


شوماخر: المفاوضات مستمرة مع كيك ساوبر



زانتفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قال‭ ‬ميك‭ ‬شوماخر‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مفاوضات‭ ‬جارية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬كيك‭ ‬ساوبر‭ ‬للتواجد‭ ‬بصفوف‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬سيارات‭ ‬فورمولا1‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬المفاوضات‭ ‬جارية‭. ‬الكل‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬وقته‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬وتعد‭ ‬فرق‭ ‬كيك‭ ‬ساوبر،‭ ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬فريق‭ ‬أودي‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2026،‭ ‬ومرسيدس‭ ‬وفيزا‭ ‬أر‭ ‬بي‭ ‬هي‭ ‬الفرق‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يوجد‭ ‬بها‭ ‬مقاعد‭ ‬خالية‭ ‬لموسم‭ .‬2025

وذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭ ‬مرسيدس‭ ‬سيتعاقد‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشاب‭ ‬كيمي‭ ‬أنتونيلي‭ ‬ليكون‭ ‬بديلا‭ ‬للبريطاني‭ ‬لويس‭ ‬هاميلتون،‭ ‬فيما‭ ‬يملك‭ ‬فيزا‭ ‬أر‭ ‬بي‭ ‬السائق‭ ‬الحالي‭ ‬الاسترالي‭ ‬دانييل‭ ‬ريكياردو‭ ‬والبريطاني‭ ‬وليام‭ ‬لاوسن،‭ ‬كأبرز‭ ‬المرشحين‭. ‬وكان‭ ‬شوماخر،‭ ‬الذي‭ ‬يتواجد‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬مرسيدس‭ ‬كسائق‭ ‬احتياطي‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬ألبين‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬سباقات‭ ‬التحمل،‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الفريقين‭.‬

ولكن‭ ‬ألبين‭ ‬أعلن‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬أن‭ ‬جاك‭ ‬دوهان‭ ‬سينضم‭ ‬لبيير‭ ‬جاسلي‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2025‭. ‬وأكد‭ ‬شوماخر‭: ‬‮«‬في‭ ‬النهاية‭ ‬لن‭ ‬استسلم‮»‬‭. ‬وتسابق‭ ‬نجل‭ ‬مايكل‭ ‬شوماخر،‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات،‭ ‬لفريق‭ ‬هاس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬2022‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تجديد‭ ‬تعاقده‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2023‭.‬

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