(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
شوماخر: المفاوضات مستمرة مع كيك ساوبر
زانتفورت - (د ب أ): قال ميك شوماخر إن هناك مفاوضات جارية مع فريق كيك ساوبر للتواجد بصفوف الفريق في الموسم الجديد لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1. وقال: «المفاوضات جارية. الكل يحصل على وقته حاليا». وتعد فرق كيك ساوبر، الذي سيصبح فريق أودي بداية من عام 2026، ومرسيدس وفيزا أر بي هي الفرق الوحيدة التي يوجد بها مقاعد خالية لموسم .2025
وذكرت تقارير أن مرسيدس سيتعاقد مع الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي ليكون بديلا للبريطاني لويس هاميلتون، فيما يملك فيزا أر بي السائق الحالي الاسترالي دانييل ريكياردو والبريطاني وليام لاوسن، كأبرز المرشحين. وكان شوماخر، الذي يتواجد في فريق مرسيدس كسائق احتياطي وجزء من فريق ألبين في برنامج سباقات التحمل، يأمل في الحصول على مقعد في أحد الفريقين.
ولكن ألبين أعلن هذا الاسبوع أن جاك دوهان سينضم لبيير جاسلي في موسم 2025. وأكد شوماخر: «في النهاية لن استسلم». وتسابق نجل مايكل شوماخر، بطل العالم سبع مرات، لفريق هاس في الفترة من 2021 إلى 2022 ولكن لم يتم تجديد تعاقده في موسم 2023.
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