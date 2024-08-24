حداد مايا تبلغ النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00





كليفلاند‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬بلغت‭ ‬البرازيلية‭ ‬بياتريز‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ ‬المصنّفة‭ ‬23‭ ‬عالمياً،‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬كليفلاند‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬التشيكية‭ ‬كاترينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬2‭-‬6،‭ ‬6‭-‬2‭ ‬الجمعة‭.‬

وضربت‭ ‬حداد‭ ‬مايا‭ (‬28‭ ‬عاماً‭) ‬موعداً‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬مع‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماكارتني‭ ‬كيسلر‭ ‬الفائزة‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬أناستازيا‭ ‬بوتابوفا‭ ‬4‭-‬6،‭ ‬6-3،‭ ‬6‭-‬3‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬فيها‭ ‬حداد‭ ‬المصنّفة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬آملةً‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬ضمن‭ ‬دورات‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬المباراة‭ ‬متقاربة‭ ‬بين‭ ‬اللاعبتين،‭ ‬إذ‭ ‬تمكّنت‭ ‬البرازيلية‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬كسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافستها‭ ‬مرتين‭ ‬مقابل‭ ‬خسارة‭ ‬إرسالٍ‭ ‬واحد‭. ‬بدورها،‭ ‬وصلت‭ ‬كيسلر‭ ‬المصنّفة‭ ‬98‭ ‬عالميا‭ ‬والتي‭ ‬دخلت‭ ‬نادي‭ ‬المصنّفات‭ ‬المئة‭ ‬الأوليات‭ ‬لأوّل‭ ‬مرة‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين،‭ ‬بعد‭ ‬مباراة‭ ‬صعبة‭.‬

وخسرت‭ ‬الأمريكية‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بانكسار‭ ‬إرسالها‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬مقابل‭ ‬اثنين‭ ‬للتشيكية‭.‬

في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬لم‭ ‬تتمكّن‭ ‬كلا‭ ‬اللاعبتين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬إرسالٍ‭ ‬ناجح‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬محاولتين،‭ ‬فيما‭ ‬خسرت‭ ‬سينياكوفا‭ ‬إرسالها‭ ‬الثالث‭ ‬أيضاً‭ ‬ثم‭ ‬الخامس‭. ‬واستمر‭ ‬تفوّق‭ ‬كيسلر‭ ‬حتّى‭ ‬كسرت‭ ‬إرسال‭ ‬منافستها‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭.‬

قالت‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬للغاية‭ ‬بأدائي‭ ‬اليوم‭. ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كما‭ ‬أردت،‭ ‬لكنني‭ ‬تمكنّت‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بالتعديلات‭ ‬الصحيحة‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬النهاية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬كيسلر‭ ‬بدأت‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬231‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬وتجد‭ ‬نفسها‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬الـ75‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬الدورة‭ ‬الأمريكية‭.‬