حداد مايا تبلغ النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
كليفلاند (الولايات المتحدة) - (أ ف ب): بلغت البرازيلية بياتريز حداد مايا المصنّفة 23 عالمياً، نهائي دورة كليفلاند الأمريكية في كرة المضرب، بعد فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-3، 2-6، 6-2 الجمعة.
وضربت حداد مايا (28 عاماً) موعداً في المباراة النهائية مع الأمريكية ماكارتني كيسلر الفائزة على الروسية أناستازيا بوتابوفا 4-6، 6-3، 6-3.
وهذه المرة الأولى التي تبلغ فيها حداد المصنّفة أولى في الدورة، مباراة نهائية هذا العام، آملةً في التتويج باللقب الرابع في مسيرتها ضمن دورات «دبليو تي ايه».
كانت المباراة متقاربة بين اللاعبتين، إذ تمكّنت البرازيلية من حسم المجموعة الأولى بعد كسر إرسال منافستها مرتين مقابل خسارة إرسالٍ واحد. بدورها، وصلت كيسلر المصنّفة 98 عالميا والتي دخلت نادي المصنّفات المئة الأوليات لأوّل مرة قبل أسبوعين، بعد مباراة صعبة.
وخسرت الأمريكية المجموعة الأولى بانكسار إرسالها ثلاث مرات مقابل اثنين للتشيكية.
في المجموعة الثانية لم تتمكّن كلا اللاعبتين من تحقيق إرسالٍ ناجح في أول محاولتين، فيما خسرت سينياكوفا إرسالها الثالث أيضاً ثم الخامس. واستمر تفوّق كيسلر حتّى كسرت إرسال منافستها الرابع في المجموعة الثالثة.
قالت بعد الفوز «أنا سعيدة للغاية بأدائي اليوم. المجموعة الأولى لم تكن كما أردت، لكنني تمكنّت من القيام بالتعديلات الصحيحة والفوز في النهاية».
وكانت كيسلر بدأت العام في المركز 231 في التصنيف وتجد نفسها قريبة من المراكز الـ75 الأولى مع انتهاء الدورة الأمريكية.
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