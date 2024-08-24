حادث سارجنت يوقف التجارب الحرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تساندفورت (هولندا) - (رويترز): توقفت التجارب الحرة الأخيرة في جائزة هولندا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات أمس السبت بعدما تعرضت سيارة لوجان سارجنت سائق وليامز لحادث واشتعلت النيران فيها، لكن الأمريكي خرج من الحطام دون أن يصاب بأذى.
وقال السائق عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق «أنا بخير»، بعدما انزلق أحد إطارات سيارته إلى العشب المبلل ليفقد السيطرة عليها عند محاولة الخروج من المنعطف الثالث لتنحرف بقوة وتصطدم في الحواجز، قبل أن يبتعد عن السيارة المحطمة في منتصف حلبة تساندفورت.
ونقل سارجنت (23 عاما)، والذي لم يحقق أي نقطة حتى الآن هذا العام وخسر مقعده في الفريق بالفعل للموسم المقبل، إلى المركز الطبي لإجراء فحوصات احترازية.
وأخمد مشرفو السباق النيران لكن الضرر الذي لحق بالسيارة بدا كبيرا، ومن المقرر إجراء التجارب التأهيلية في الساعة 1500 بالتوقيت المحلي ولا تبدو الاحتمالات في صالح فريق وليامز لإصلاحها في الوقت المناسب.
ورفعت الأعلام الحمراء بعد مرور 14 دقيقة من بداية التجارب، بينما كان المشجعون الهولنديون ينتظرون قيام مواطنهم ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر البطولة بإكمال لفته.
واستؤنفت التجارب التي تأثرت بالأجواء الرطبة أخيرا مع تبقي دقيقة واحدة على نهاية الوقت المقرر، وخرج السائقون من حارة الصيانة في طابور طويل للحصول على فرصة لإتمام لفة أخيرة.
وتجاوز فرستابن سيارتي مكلارين ومرسيدس في حارة الصيانة وتجاوز الخط الأبيض أثناء خروجه مسرعا، وحصل على تحذير بسبب فشله في اتباع تعليمات مدير السباق.
وحقق بيير جاسلي سائق ألبين أسرع زمن للفة في تجارب لم يكن لها معنى، متقدما على كيفن ماجنوسن سائق هاس وفالتيري بوتاس سائق ساوبر.
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