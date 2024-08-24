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حادث سارجنت يوقف التجارب الحرة

8/24/2024 7:20:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تساندفورت‭ (‬هولندا‭) - (‬رويترز‭): ‬توقفت‭ ‬التجارب‭ ‬الحرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬فورمولا‭ ‬1‭ ‬للسيارات‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬بعدما‭ ‬تعرضت‭ ‬سيارة‭ ‬لوجان‭ ‬سارجنت‭ ‬سائق‭ ‬وليامز‭ ‬لحادث‭ ‬واشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬فيها،‭ ‬لكن‭ ‬الأمريكي‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬الحطام‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصاب‭ ‬بأذى‭.‬

وقال‭ ‬السائق‭ ‬عبر‭ ‬دائرة‭ ‬الاتصال‭ ‬الداخلية‭ ‬للفريق‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬بخير‮»‬،‭ ‬بعدما‭ ‬انزلق‭ ‬أحد‭ ‬إطارات‭ ‬سيارته‭ ‬إلى‭ ‬العشب‭ ‬المبلل‭ ‬ليفقد‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬عند‭ ‬محاولة‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المنعطف‭ ‬الثالث‭ ‬لتنحرف‭ ‬بقوة‭ ‬وتصطدم‭ ‬في‭ ‬الحواجز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يبتعد‭ ‬عن‭ ‬السيارة‭ ‬المحطمة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬حلبة‭ ‬تساندفورت‭.‬

ونقل‭ ‬سارجنت‭ (‬23‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬أي‭ ‬نقطة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وخسر‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬بالفعل‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الطبي‭ ‬لإجراء‭ ‬فحوصات‭ ‬احترازية‭.‬

وأخمد‭ ‬مشرفو‭ ‬السباق‭ ‬النيران‭ ‬لكن‭ ‬الضرر‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بالسيارة‭ ‬بدا‭ ‬كبيرا،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬إجراء‭ ‬التجارب‭ ‬التأهيلية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬1500‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬ولا‭ ‬تبدو‭ ‬الاحتمالات‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬فريق‭ ‬وليامز‭ ‬لإصلاحها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

ورفعت‭ ‬الأعلام‭ ‬الحمراء‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬14‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬التجارب،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬المشجعون‭ ‬الهولنديون‭ ‬ينتظرون‭ ‬قيام‭ ‬مواطنهم‭ ‬ماكس‭ ‬فرستابن‭ ‬سائق‭ ‬رد‭ ‬بول‭ ‬ومتصدر‭ ‬البطولة‭ ‬بإكمال‭ ‬لفته‭.‬

واستؤنفت‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬تأثرت‭ ‬بالأجواء‭ ‬الرطبة‭ ‬أخيرا‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬الوقت‭ ‬المقرر،‭ ‬وخرج‭ ‬السائقون‭ ‬من‭ ‬حارة‭ ‬الصيانة‭ ‬في‭ ‬طابور‭ ‬طويل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬لإتمام‭ ‬لفة‭ ‬أخيرة‭.‬

وتجاوز‭ ‬فرستابن‭ ‬سيارتي‭ ‬مكلارين‭ ‬ومرسيدس‭ ‬في‭ ‬حارة‭ ‬الصيانة‭ ‬وتجاوز‭ ‬الخط‭ ‬الأبيض‭ ‬أثناء‭ ‬خروجه‭ ‬مسرعا،‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬تحذير‭ ‬بسبب‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬تعليمات‭ ‬مدير‭ ‬السباق‭.‬

وحقق‭ ‬بيير‭ ‬جاسلي‭ ‬سائق‭ ‬ألبين‭ ‬أسرع‭ ‬زمن‭ ‬للفة‭ ‬في‭ ‬تجارب‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لها‭ ‬معنى،‭ ‬متقدما‭ ‬على‭ ‬كيفن‭ ‬ماجنوسن‭ ‬سائق‭ ‬هاس‭ ‬وفالتيري‭ ‬بوتاس‭ ‬سائق‭ ‬ساوبر‭.‬

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