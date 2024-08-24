صدمة مؤثرة رياضية مشهورة بعد تجاوز رونالدو عدد متابعيها على يوتيوب



وأطلق رونالدو (39 عاما) قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، مساء يوم الأربعاء الماضي، واجتاز أكثر من 35 مليون مشترك، والعدد ما زال في ازدياد ليجذب أنظار العالم ويؤكد شعبيته الجارفة.

ويتمتع "الدون" بشعبية جارفة في مختلف أنحاء العالم، ويُصنفه الكثيرون على أنه الرياضي الأكثر جماهيرية على الإطلاق.









سيلين ديبت، وهي من بلجيكا، شخصية شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتشتهر بمحتواها المتعلق بكرة القدم، حيث تنشر مقاطع فيديو تتناول التحديات الكروية والمواقف الطريفة التي تجمعها بلاعبي كرة القدم والمشاهير في هذا المجال.



وبالإضافة إلى شهرتها على منصة "تيك توك"، لديها أيضًا حضور قوي على منصات أخرى مثل إنستغرام ويوتيوب، إذ تشارك محتويات متنوعة متعلقة بحياتها الشخصية والرياضية.

ونشرت سيلين ديبت فيديو طريفاً لها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بمقارنة بين قناتها على يوتيوب، وقناة رونالدو وخلفها عدد أرقام رونالدو يواصل الارتفاع بقوة، ثم يتجاوز متابعي قناتها ليظهر على وجهها علامة الدهشة الكبيرة، وتصفق وتطلق صيحة رونالدو الشهيرة "SIUUU".



وأصبحت قناة رونالدو أسرع قناة في تاريخ يوتيوب وصولًا إلى مليون مشترك ووصلت إلى هذا الرقم بعد 90 دقيقة فقط من تدشينها، لاحقًا أصبحت الأسرع وصولًا إلى 10 ملايين مشترك، ثم 20 مليونًا، وحاليًا تعدت حاجز 35 مليون مشترك.

ويحظى نجم النصر السعودي بالفعل بنحو 170 مليون مشترك في فيسبوك، و112 مليوناً على منصة إكس و637 مليونًا في منصة إنستغرام، وفي الإجمالي يمتلك ما يزيد عن مليار متابع في كل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما يجعله الشخص الأكثر جماهيرية في العالم.



ومن المنتظر أن يحقق رونالدو ثروة من منصته الجديدة، ويدفع المعلنون سعرًا محددًا إلى "يوتيوب، إذ يحصل صانع المحتوى أو صاحب القناة على 45% وتحصل المنصة نفسها على 55% الأخرى، وحصدت كل مقاطع الفيديو الخاصة بالنجم البرتغالي بالفعل أكثر من مليون مشاهدة لكل منها، ما يعني أن رونالدو سيكسب مبلغا كبيرا من أموال الإعلانات وحدها.