ماذا ستكشف آبل في مؤتمرها في 10 من الشهر المقبل؟

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفقاً لتقرير بلومبرج سكون 10 سبتمبر الموعد المعد لإطلاق جهاز آيفون 16 بنسخه المتعددة إضافة إلى ساعة محدثة من أبل وأيضاً سماعات أذن جديدة.



وستطرح أبل في المؤتمر السنوي آيفون 16 و16 بلس و16 برو إضافة للهاتف الرائد 16 برو ماكس، إلى جانب الإصدار العاشر من ساعاتها الذكية والرابع من سماعات الأ1ن ((إيربودز)).



ورجح تقرير بلومبرج طرح أبل لنسخة جديدة من سماعات الرأس ((آيبر بودز ماكس))، التي ستدخل عليها أبل بعض التعديلات لتخفيف وزنها وديناميكيتها وتلافي بعض العيوب التي ظهرت في النسخة الأولى.



ووفقاً للتسريبات ستكون فئة البرو من آيفون بشاشة أكبر حجماً مع إضافة زر للكاميرا على جانب الجهاز لالتقاط الصور، وبعض التعديلات الطفيفة في حساسات التقاط الصور بزيادة دقة التصوير لـ48 ميغا بيكسل، إلا أن التطوير الأكبر سيكون في الساعات والسماعات.



ووفقاً لغرومان، ستحمل سماعات أبل الجديدة ناقلات صوتية أكبر، كما ستضاف للساعات الذكية شاشة أكبر ودقة ألوان أعلى مع تطور كبير في درجة سطوع الشاشة تحت آشعة الشمس.



وفيما يلي بعض التطويرات المتوقع الإعلان عنها في مؤتمر أبل السنوي:



أولاً هواتف آيفون



- سيزيد حجم الشاشة إلى 6.3 في آيفون برو بدلاً من 6.1 للنسخة السابقة وستكون الزيادة دون زيادة في حجم الجهاز الفعلي، وذلك بفضل تقليل حواف الشاشة ((الفريم)).



- يزيد حجم شاشة آيفون 16 برو ماكس إلى 6.9 بدلاً من 6.7، ليصبح آيفون 16 برو ماكس أكبر حجم شاشة في الأجهزة العملاقة وأكبر من هاتف سامسونج غالاكسي s24 ألترا وهاتف جوجل 9 برو إكس إل.



- إضافة زر التقاط الصور والفيديو للهواتف الأربعة المزمع طرحها

-لن يكون هناك مساحة تخزين 128 غيغا بايت في هاتف آيفون برو ماكس وستبدأ مساحاته من 256 غيغا ويبدأ سعره من 1099 دولار، دون زيادة عن سعره نسخة العام الماضي.



ثانياً ساعات أبل ووتش 10



-ستحمل ساعات أبل ووتش بإصادها العاشر مساحة شاشة أكبر وستكون بإصدارين 45 مللي و49 مللي بدلأ من 41 مللي و45 ملي اللذين كان مقاسا النسخة التاسعة من ساعات أبل الذكية.



-ستضيف أبل بعض القياسات الجديدة لمراقبة النوم، مع احتمالية لإيقاف بعض الخصائص خلال النوم للحفاظ على البطارية.



- ما تزال أبل غير قادرة على إضافة قياسات ضغط الدم والأكسجين في الدم أثناء النوم بسبب مشاكل قضائية تمنعها من استخدام تلك القياسات، لم تستطع إيجاد حل لها، وبالتالي ستبقى تلك الخاصيتين متعطلتين.



ثالثاً سماعات الأذن إيربودز



- ستطرح أبل سماعتين من إير بودز بالإصدار الثالث والفارق بينهما سيكون خاصية العزل الصوتي النشط ((إيه إن سي)).



- فئتا البرو والبرو ماكس من سماعات الأذن ستدخل عليهما تحسينات في العزل الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي.