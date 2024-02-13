«بيوت»: الإعفاء الضريبي والملكية الأجنبية يحفزان سوق عقارات رأس الخيمة

أصدرت بيوت، أحدث تقرير لها عن سوق رأس الخيمة، والذي يتضمن رؤى تفصيلية حول اتجاهات البحث في الإمارة الشمالية في عام 2023. وفي العامين الماضيين، شهد سوق العقارات في رأس الخيمة زيادة ملحوظة في النشاط، والذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2024.

وتنعكس نفس التوقعات أيضًا في تقرير موقع «بيوت» عن سوق رأس الخيمة 2023. حيث أظهر تحليل اتجاهات البحث على موقع «بيوت» أن الطلب على كل من الفلل والشقق ينمو بشكل مطرد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات في معظم المناطق التي يتم البحث عنها بشكل كبير في الإمارة.

وقد برز تطبيق الإعفاء الضريبي وخيار الملكية الأجنبية الكاملة كمحفزين رئيسيين، مما أدى بنجاح إلى جذب المستثمرين العالميين إلى الإمارة. وقد تم بيع العديد من المشاريع العقارية، بما في ذلك كيب حياة في جزيرة الحياة (ميناء العرب) والمخزون الكامل في جزيرة المرجان في رأس الخيمة، مما يؤكد الاهتمام المتزايد والثقة الموضوعة في القطاع العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، لعب تركيز رأس الخيمة على المشاريع الفندقية الضخمة دوراً هاماً في تغذية الطفرة السكنية للتملك الحر، مما خلق مشهداً ديناميكيًا لكل من المستثمرين والمطورين. وتسلط هذه التطورات الضوء على مكانة رأس الخيمة كمركز مزدهر للاستثمار العقاري، حيث تتميز بطلب قوي ومشاريع ناجحة وبيئة مناسبة للمشترين الدوليين.





مبيعات الشقق سكنية

وبالنظر إلى معدل البحث عن الشقق للبيع في رأس الخيمة على موقع بيوت، أصبحت قرية الحمراء الخيار الأول للمشترين المحتملين.



وفي قرية الحمراء، ارتفع متوسط سعر القدم المربع للشقق بنسبة 7.84%.

وتعد جزيرة المرجان منطقة أخرى يفضلها مشتري الفلل والمهتمين بالشقق في الإمارة. وارتفع متوسط سعر القدم المربع في المنطقة بنسبة 4.88% في عام 2023.

كما كان ميناء العرب خيارًا رائجًا أيضًا، على الرغم من الزيادة الكبيرة التي بلغت 18.5% في متوسط أسعار البيع.

كما حظيت مناطق مثل قرية ياسمين والسير باهتمام المستثمرين في عام 2023.





مبيعات الفلل

وواصلت قرية الحمراء وميناء العرب كونهما الخيارين المفضلين للمستثمرين الذين يسعون لتملك فلل في رأس الخيمة، مما يؤكد اهتمام السوق الكبير بمشاريع الواجهة البحرية الرائدة في الإمارة.

وحسب التقرير، ارتفعت تكاليف استئجار الفلل في هذه المناطق بنسبة تصل إلى 7%. وسجلت فلل للبيع في قرية الحمراء زيادة في الأسعار بنسبة 3.55%، في حين بلغت نسبة الزيادة في أسعار الفلل في ميناء العرب 2.56%.





العائد على الاستثمار

سجلت الشقق في قرية ياسمين أعلى عائد استثمار بنسبة 11.8%. وتليها منطقة السير وقرية الحمراء مع عائدات إيجارية مذهلة تبلغ 9.44% و6.95% على التوالي.

أما بالنسبة لمجتمعات الفلل، فقد بلغ عائد الاستثمار في قرية الحمراء 5.87% خلال عام 2023، في حين بلغ متوسط عائد الاستثمار لفلل ميناء العرب 4.43%.





إيجار الشقق السكنية

وبالنظر إلى العام الماضي، كانت الشقق المعروضة للإيجار في قرية الحمراء هي الخيار المفضل للمستأجرين.

وقد تم تسجيل زيادة تصل إلى 10.5% في الإيجارات المطلوبة للشقق في قرية الحمراء وجزيرة المرجان وميناء العرب.

خلال العام، تم أيضًا الاهتمام بمناطق مثل النخيل والسير من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن شقق للإيجار. ولم يطرأ تغير كبير على متوسط الإيجارات في هذه المناطق.





إيجار الفلل

إن التدقيق في البيانات المجمعة للفلل المستأجرة في رأس الخيمة يضع قرية الحمراء في المقدمة مرة أخرى. وكانت الفلل في قرية الحمراء مطلوبة على مدار العام. على عكس قرية الحمراء التي شهدت زيادة في متوسط الإيجار، سجلت الظيت، وهي منطقة شعبية أخرى، انخفاضًا طفيفًا في متوسط الإيجار المطلوب.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لموقع بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهدنا خلال عام 2023 في رأس الخيمة سوقًا ديناميكيًا استمر في النمو بمعدل ممتاز على مدار العام. يتردد صدى الفرص المتاحة في قطاع العقارات في رأس الخيمة على نطاق واسع، حيث تجتذب إمكانات النمو المستدام المستثمرين الإقليميين والعالميين الذين أدركوا أن الإمارة هي نقطة جذب عقارية محتملة. في الشهر الماضي فقط، شهدنا عدد كبير من الإعلانات في كل من المجال السكني والفندقي في الإمارة. ويعود ذلك، إلى حد كبير، إلى التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، والمبادرات الاستراتيجية، والرؤية للنمو المستدام. وتتضافر هذه العوامل لضمان الحفاظ على مكانة رأس الخيمة كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة».

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