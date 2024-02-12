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قتلى بسقوط قنبلة على مخيم للنازحين في الكونغو الديموقراطية

2/12/2024 11:25:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل ثلاثة اشخاص على الأقل أمس في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية إثر سقوط «قنبلة» على مخيم للنازحين العالقين في المعارك المستمرة بين القوات الحكومية ومتمردي حركة «ام 23»، حسبما افادت مصادر محلية.
وتواصلت المعارك العنيفة طوال أمس في منطقة ساكي التي تبعد حوالي عشرين كلم غرب مدينة غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو.
وقال مصدر في المجتمع المدني لم يشأ كشف هويته «سقطت قنبلة على مخيم النازحين في زاينا»، عند المخرج الشمالي لساكي، محملا المتمردين مسؤولية ما حصل، ولافتا إلى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 15 جريحا.
لكن مصدرا طبيا أكد سقوط ثلاثة قتلى واصابة 15 آخرين.
وأورد مسؤول اداري «المعارك تؤدي إلى موجة نزوح جديدة للسكان».
من جهته، كتب المتحدث باسم الحكومة الكونغولية باتريك مويايا على منصة اكس أن قنبلة «ألقاها الجيش الرواندي على ساكي أسفرت عن إصابة ثمانية اشخاص بجراح بالغة».

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