ناجي: 3 تهديدات شائعة عبر الإنترنت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أشار الرائد محمد ناجي في ظل التحول الرقمي مؤخرا إلى حدوث الكثير من الهجمات السيبرانية، متحدثا عن مفهوم الامن السيبراني وهو ممارسة حماية اجهزة الكمبيوتر والشبكات وتطبيقات البرامج والانظمة الهامة والبيانات من التهديدات الرقمية المحتملة. واشار إلى التهديدات الشائعة عبر الانترنت وهي الهندسة الاجتماعية وهجمات تخمين كلمة المرور والتصيد الاحتيالي.
وضرب ناجي امثلة على الهجمات السيبرانية منها «برمجية الفدية الضارة» وهي برمجية ضارة يستخدمه عناصر التهديد السيبرانية ويتم ارساله بعدة طرق من ضمنها الذكاء الاصطناعي لحرمان الافراد او المؤسسات من استخدام بياناتهم وانظمتهم وأخذها كرهينة لحين دفع مبالغ مالية كفدية لاستعادتها.
وتحدث ناجي عن استخدام الذكاء الاصطناعي للهندسة الاجتماعية والذي يمكن ان يكون خطرا كبيرا حيث يمكن ان يزيد من نجاح الهجمات السيبرانية والاحتيالات على الافراد.
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