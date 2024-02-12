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((الانضباط)) توقف فهد الفهد

2/12/2024 11:25:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة عددا من العقوبات بحق الأندية، والفرق أبرزها حرمان نائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد من دخول الملاعب لنهاية الموسم مع غرامة قدرها 10 آلاف دينار، ومعاقبة النادي أيضا بغرامة قدرها 10 آلاف دينار مع حرمان رئيس لجنة التسويق بالنادي سعود أبوالحسن من دخول الملاعب إلى نهاية الموسم مع غرامة مالية قدرها 2000 دينار، وكذلك حرمان مدير الألعاب المائية بالنادي فيصل أبوالحسن من دخول الملاعب إلى نهاية الموسم مع غرامة 2000 دينار، فضلا عن حرمان عضو الجمعية العمومية محمد العوضي من دخول الملاعب لمدة سنة ميلادية.
وبحسب بيان «الاتحاد»، تأتي العقوبات نتيجة الأحداث التي صاحبت مباراة القادسية والعربي في نصف نهائي كأس سمو الأمير، والتي شكلت إساءة إلى المنظومة الرياضية استنادا إلى نص المواد 61 و70 و79 من اللائحة.
كما قررت اللجنة منع مدير فريق القادسية عبدالله الحقان، من مرافقة الفريق لمدة مباراتين مع غرامة مالية قدرها 500 دينار، وذلك نتيجة الألفاظ التي تلفظ بها تجاه الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة «الأصفر» والفحيحيل في ربع نهائي بطولة كأس سمو الأمير استنادا للمادة 79 من لائحة الانضباط.
وفي المباراة ذاتها، قررت حرمان مدرب الفحيحيل فراس الخطيب من مرافقة الفريق لمدة مباراتين مع غرامة 1000 دينار لتكرار الهجوم على لجان الاتحاد، هذا بخلاف حرمان مدير الاحتراف بنادي الفحيحيل المحامي حسين العصفور من مرافقة الفريق لمدة مباراتين مع غرامة 1000 دينار.
وضمن قرارات لجنة الانضباط أيضا معاقبة مدرب نادي الكويت نبيل معلول بغرامة 500 دينار، نتيجة الألفاظ التي تلفظ بها بعد نهاية مباراة فريقه أمام التضامن في ربع نهائي بطولة كأس سمو الأمير.

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