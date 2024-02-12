راشد الظاهري .. فوز أول في «فورمولا 4 الإمارات»

سجل راشد الظاهري، متسابق رياضة السيارات الشاب، أول فوز له على الإطلاق في فئة ((الفورمولا 4)) خلال ((بطولة فورمولا 4 الإمارات))، في عرض مذهل للمهارة ، ليكون الإماراتي الوحيد على شبكة الانطلاق بين المتنافسين للفوز بالبطولة موسم 2024.

وجاء الفوز عقب استعدادات دقيقة أجراها الظاهري خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ وتضمنت حصتي اختبار، ركز خلالهما الفريق على إجراء محاكاة للسباق؛ وتنفيذ التعديلات اللازمة؛ وتحسين أداء السيارة استعداداً لجولات التصفيات وأظهر الفريق مرونة استثنائية وأداءً سلساً رغم الأمطار الغزيرة في أبوظبي.

وقال الظاهري: ((كانت نهاية أسبوع صعبة بسبب الأمطار، وهو ما فرض عائقاً جديداً أمامنا تمكنا من تخطيه بفضل الأداء الممتاز لفريقنا، لنحصد في النهاية المركز الأول بعد حصتين تأهيليتين)).

وحل الظاهري في السباق الأول وانطلق في السباق الثاني، من المركز الحادي عشر بسبب قاعدة الشبكة العكسية، أظهر مهارة متميزة تحت الأمطار، منهياً السباق بشكل رائع في المركز السادس. بينما واجه الظاهري ظروفاً معاكسة، في السباق الثالث مع انطلاقه من المركز الأول بسبب الأحوال الجوية المتقلبة. ورغم ذلك، أنهى الظاهري السباق بنصر متميز ليحقق أول فوز في الفورمولا 4 .

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