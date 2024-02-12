Tuesday, 13 February 2024 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


راشد الظاهري .. فوز أول في «فورمولا 4 الإمارات»

2/12/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

سجل راشد الظاهري، متسابق رياضة السيارات الشاب، أول فوز له على الإطلاق في فئة ((الفورمولا 4)) خلال ((بطولة فورمولا 4 الإمارات))، في عرض مذهل للمهارة ، ليكون الإماراتي الوحيد على شبكة الانطلاق بين المتنافسين للفوز بالبطولة موسم 2024.

وجاء الفوز عقب استعدادات دقيقة أجراها الظاهري خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ وتضمنت حصتي اختبار، ركز خلالهما الفريق على إجراء محاكاة للسباق؛ وتنفيذ التعديلات اللازمة؛ وتحسين أداء السيارة استعداداً لجولات التصفيات وأظهر الفريق مرونة استثنائية وأداءً سلساً رغم الأمطار الغزيرة في أبوظبي.

وقال الظاهري: ((كانت نهاية أسبوع صعبة بسبب الأمطار، وهو ما فرض عائقاً جديداً أمامنا تمكنا من تخطيه بفضل الأداء الممتاز لفريقنا، لنحصد في النهاية المركز الأول بعد حصتين تأهيليتين)).

وحل الظاهري في السباق الأول وانطلق في السباق الثاني، من المركز الحادي عشر بسبب قاعدة الشبكة العكسية، أظهر مهارة متميزة تحت الأمطار، منهياً السباق بشكل رائع في المركز السادس. بينما واجه الظاهري ظروفاً معاكسة، في السباق الثالث مع انطلاقه من المركز الأول بسبب الأحوال الجوية المتقلبة. ورغم ذلك، أنهى الظاهري السباق بنصر متميز ليحقق أول فوز في الفورمولا 4 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN12022024000110011019ID1107843554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث