سعود بن صقر يستقبل وزيرة إستونية وقنصل اليابان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس كلاً على حدة، الدكتورة كريستينا كالاس، وزيرة التعليم والبحث في جمهورية إستونيا، التي تزور البلاد حالياً، وقنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

دور التعليم

وتبادل سموه مع الوزيرة الإستونية، والوفد المرافق لها، الأحاديث المتعلقة بأهمية التعليم والبحث العلمي، ودوره المحوري في صناعة مستقبل مشرق ومزدهر للشعوب والأمم، إلى جانب بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون الوطيدة مع جمهورية إستونيا في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال التعليم، واستعراض سبل تعزيز هذا القطاع، الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية المستدامة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأشاد سموه بروابط الصداقة والشراكة المتنامية بين دولة الإمارات، وجمهورية إستونيا، والتي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.

من جانبها أكدت الدكتورة كريستينا كالاس حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون المتينة مع الإمارات في شتى القطاعات الحيوية، خاصة في مجال التعليم.

ترحيب

كما رحب سموه بجون إيمانيشي، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون المشترك مع اليابان على مختلف الصعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز