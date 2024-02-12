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أراضي عجلون تصدر مخططاتها ومعاملاتها إلكترونيا

2/12/2024 2:36:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 12 شباط (بترا) – قال مدير دائرة أراضي محافظة عجلون الدكتور أحمد نايف القضاه، إنه بامكان المراجعين اصدار مخططات الأراضي، وعدد من المعاملات إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي للدائرة .
وأضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه انسجاما مع التوجيهات الملكية ورؤية ورسالة الدائرة، تم توفير هذه الخدمات من أجل تخفيف الأعباء عن المراجعين، وتبسيط الاجراءات أمامهم والتسهيل عليهم أثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات.
وقال إنه بامكان الراغبين باستخدام هذه الخدمات، إنشاء حساب خاص بهم للحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المديرية، مؤكدا حرص الدائرة على إنجاز المعاملات بالسرعه القصوى، وحل المعيقات والتحديات التي تواجه المراجعين.
--(بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
12/02/2024 16:40:45

MENAFN12022024000117011021ID1107842834

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