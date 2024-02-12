أراضي عجلون تصدر مخططاتها ومعاملاتها إلكترونيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 12 شباط (بترا) – قال مدير دائرة أراضي محافظة عجلون الدكتور أحمد نايف القضاه، إنه بامكان المراجعين اصدار مخططات الأراضي، وعدد من المعاملات إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي للدائرة .
وأضاف لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أنه انسجاما مع التوجيهات الملكية ورؤية ورسالة الدائرة، تم توفير هذه الخدمات من أجل تخفيف الأعباء عن المراجعين، وتبسيط الاجراءات أمامهم والتسهيل عليهم أثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات.
وقال إنه بامكان الراغبين باستخدام هذه الخدمات، إنشاء حساب خاص بهم للحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة المديرية، مؤكدا حرص الدائرة على إنجاز المعاملات بالسرعه القصوى، وحل المعيقات والتحديات التي تواجه المراجعين.
--(بترا)
ع ف/ ف م/ف ق
12/02/2024 16:40:45
MENAFN12022024000117011021ID1107842834
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