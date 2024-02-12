روسيا : تراجع الصادرات إلى أوروبا بنسبة 68%

روسيا : تراجع الصادرات إلى أوروبا بنسبة 68%
التاريخ
2/12/2024 2:36:10 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 12 شباط (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، عن تراجع صادراتها إلى أوروبا، بنحو 68 بالمئة عام 2023 مع خفض الاتحاد الأوروبي عمليات شراء النفط والغاز الروسيين.
وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان صحفي :"تراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 بالمئة عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 5.6 بالمئة إلى 306.6 مليار دولار".
--(بترا)
س ح/ ف م/ف ق
12/02/2024 15:39:50
MENAFN12022024000117011021ID1107842824
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