روسيا : تراجع الصادرات إلى أوروبا بنسبة 68%

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 12 شباط (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، عن تراجع صادراتها إلى أوروبا، بنحو 68 بالمئة عام 2023 مع خفض الاتحاد الأوروبي عمليات شراء النفط والغاز الروسيين.

وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان صحفي :"تراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 بالمئة عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 5.6 بالمئة إلى 306.6 مليار دولار".

--(بترا)

س ح/ ف م/ف ق

12/02/2024 15:39:50