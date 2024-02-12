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روسيا : تراجع الصادرات إلى أوروبا بنسبة 68%

2/12/2024 2:36:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 12 شباط (بترا)-أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، عن تراجع صادراتها إلى أوروبا، بنحو 68 بالمئة عام 2023 مع خفض الاتحاد الأوروبي عمليات شراء النفط والغاز الروسيين.
وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان صحفي :"تراجعت صادرات روسيا إلى أوروبا بنسبة 68 بالمئة عام 2023 إلى 84.9 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 5.6 بالمئة إلى 306.6 مليار دولار".
--(بترا)
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12/02/2024 15:39:50

MENAFN12022024000117011021ID1107842824

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