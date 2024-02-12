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ترمب يطلب من المحكمة العليا تمديد تأجيل محاكمته

2/12/2024 2:25:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب موعدًا نهائيًا ليطلب من المحكمة العليا تمديد تأجيل محاكمته بتهم التآمر لإلغاء خسارته في انتخابات عام 2020.
وأشار محاموه إلى أنهم سيقدمون استئنافًا طارئًا إلى المحكمة، بعد أربعة أيام فقط من سماع القضاة لاستئناف ترمب المنفصل للبقاء في الاقتراع الرئاسي على الرغم من محاولات طرده بسبب جهوده بعد خسارته في الانتخابات عام 2020.
ومن شأن هذا التقديم أن يحافظ على تأخير ما يمكن أن يكون محاكمة جنائية تاريخية لرئيس سابق بينما تقرر أعلى محكمة في البلاد ما يجب فعله. وحددت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن الموعد النهائي لتقديم الدعوى عندما رفضت مطالب ترمب بالحصانة، الأسبوع الماضي، وقضت بإمكانية استمرار المحاكمة.
جدول زمني
ومن الممكن أن يحدد قرار المحكمة العليا بشأن ما يجب فعله ومدى سرعة تصرفها ما إذا كان المرشح الجمهوري الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التمهيدية سيحاكم في هذه القضية قبل انتخابات نوفمبر.
ولا يوجد جدول زمني للمحكمة للتصرف، لكن فريق المحامي الخاص جاك سميث دفع بقوة من أجل إجراء المحاكمة هذا العام. وفي الوقت نفسه، سعى ترمب مراراً وتكراراً إلى تأخير القضية. وإذا هزم ترمب الرئيس جو بايدن، فمن المحتمل أن يحاول استخدام منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية ليأمر المدعي العام الجديد برفض القضايا الفيدرالية التي يواجهها أو حتى طلب العفو عن نفسه. وتشمل خيارات المحكمة العليا رفض الاستئناف الطارئ، الأمر الذي من شأنه أن يمكن قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان من استئناف إجراءات المحاكمة في المحكمة الفيدرالية بواشنطن. وكان من المقرر في البداية أن تبدأ المحاكمة في أوائل مارس.
تمديد التأخير
ويمكن للمحكمة أيضًا تمديد التأخير أثناء سماع الحجج المتعلقة بمسألة الحصانة. في هذه الحالة، يمكن أن يحدد الجدول الزمني الذي قد يحدده القضاة مدى سرعة بدء المحاكمة، إذا وافقوا بالفعل على أحكام المحكمة الأدنى التي تفيد بأن ترمب ليس محصنًا من الملاحقة القضائية. والقضية في واشنطن هي واحدة من أربع محاكمات يواجهها ترمب في سعيه لاستعادة البيت الأبيض. ويواجه اتهامات فيدرالية في فلوريدا بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية في منزله في مارالاغو، وهي القضية التي رفعها سميث أيضًا ومن المقرر أن تتم محاكمتها في مايو. كما أنه متهم في محكمة الولاية في جورجيا بالتخطيط لتخريب انتخابات تلك الولاية لعام 2020، وفي نيويورك في ما يتعلق بدفع أموال سرية لممثلة إباحية. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.

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