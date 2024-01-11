الاحتلال يقصف عدة بلدات في جنوب لبنان
التاريخ
1/11/2024 6:11:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عددا من البلدات في جنوب لبنان.
واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدات حولا، وعيترون، والخيام، وطير حرفا، والجبين، وسردا.
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