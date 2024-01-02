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تعرف على الخطوات والمستندات المطلوبة لفحص عداد المياه التالف بالجيزة

1/2/2024 11:29:42 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن للمواطنين في محافظة الجيزة التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، لفحص عداد المياه الخاص بهم للتأكد من سلامته في حال تعطله أو عدم تسجيله لقراءة دقيقة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:



أولًا: المستندات المطلوبة
-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع. 

-بطاقة الرقم القومي للعميل. 

-صورة آخر فاتورة مصدرة للعميل.

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

-البريد الإلكتروني للعميل.

-آخر قراءة في العداد عند رفعة للفحص. 



ثانيًا: الإجراءات
-قيام العميل باستيفاء طلب خدمة فحص العداد.

-قيام العميل بسداد قيمة فحص العداد والمديونية.

-رفع العداد وفحصه بالورشة ومعايرته. 

-تركيب العداد مرة أخرى حال كونه سليم.

-تصفية الحساب والتسوية وفقا لقراءة رفع العداد وتقرير ورشة العدادات.

-حال تلف العداد يتم تركيب عداد جديد بدل من التالف بعد قيام العميل بسداد قيمته.



وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة 4 طرق للتواصل مع الشركة لتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين حول الخدمات المقدمة، وذلك على النحو التالي:



-الموقع الإلكتروني للشركة



-الصفحة الرسمية للشركة على الفيسبوك



-الواتس اب الخاص بالشركة على رقم: 0122179777 .



-الاتصال بالخط الساخن 125.












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