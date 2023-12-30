كوارث طبيعية ومناخية

مـــن بين أبرز الأحداث التي اســـتحوذت على حيز واســـع مـــن الاهتمام خلال الـــعام 2023 ما يتعلـــق بالكوارث الطبيعية التي اشـــتدت وتيرتها، علاوة على أزمة المناخ التي شـــهدت زخماً واســـعاً.

اشـــتدت وتيرة ))الكوارث الطبيعيـــة(( خلال العام 2023، وفي خطٍ متوازٍ مع تصاعد مخاطـــر أزمة المناخ.

وينظر للعام 2023 باعتباره أكثر الأعوام ســـخونة على الأرجح (بحسب بيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي).

ومن بين أبرز الكوارث التي شهدها العالم وكانت لها كلفة واسعة لجهة الضحايا والخسائر المادية، ما يلي:

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