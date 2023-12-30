كوارث طبيعية ومناخية

(MENAFN
- Al-Bayan)
مـــن بين أبرز الأحداث التي اســـتحوذت على حيز واســـع مـــن الاهتمام خلال الـــعام 2023 ما يتعلـــق بالكوارث الطبيعية التي اشـــتدت وتيرتها، علاوة على أزمة المناخ التي شـــهدت زخماً واســـعاً.
اشـــتدت وتيرة ))الكوارث الطبيعيـــة(( خلال العام 2023، وفي خطٍ متوازٍ مع تصاعد مخاطـــر أزمة المناخ.
وينظر للعام 2023 باعتباره أكثر الأعوام ســـخونة على الأرجح (بحسب بيانات مرصد كوبرنيكوس الأوروبي).
ومن بين أبرز الكوارث التي شهدها العالم وكانت لها كلفة واسعة لجهة الضحايا والخسائر المادية، ما يلي:
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