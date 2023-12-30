تعطل خدمات يوروستار للسكك الحديدية بسبب نفق غمرته المياه قرب لندن
التاريخ
12/30/2023 7:11:19 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة يوروستار للسكك الحديدية أن المياه التي غمرت نفقا للسكك الحديدية قرب لندن تسببت في إلغاء أكثر من عشر رحلات قطارات تربط بريطانيا بأوروبا في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت. وقالت الشركة: «ألغيت خدمات يوروستار من وإلى لندن وهناك تأخيرات شديدة بسبب مشكلات في البنية التحتية ناتجة عن ارتفاع منسوب المياه في أحد أنفاق نهر التايمز الواقعة بين (محطتي) سانت بانكراس إنترناشونال وإيبسفليت». وعمليات الإلغاء، التي تشمل حتى الآن ما لا يقل عن 14 رحلة بين لندن وباريس أو أمستردام أو بروكسل، هي الانتكاسة الثانية لعملاء يوروستار خلال موسم العطلات هذا العام. وفي 21 ديسمبر، أفسد إضراب لم يعلن عنه مسبقا لعمال فرنسيين خطط السفر لآلاف الأشخاص في فترة عيد الميلاد. ولم يتضح حتى الآن متى يمكن استئناف حركة السكك الحديدية.
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