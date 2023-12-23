معركة ساعة «أبل» ناقوس خطر ينذر بمزيد من خلافات براءات الاختراع

ليس ثمة مثيل لفرض حظر على استيراد الأجهزة الاستهلاكية الشعبية في موسم أعياد الميلاد، لجذب الانتباه إلى المعركة القضائية حول إنفاذ لوائح براءات الاختراع في الولايات المتحدة.

وباستثناء تدخل غير محتمل من جانب البيت الأبيض، ستكون ((أبل)) ممنوعة من استيراد أي شيء سوى النموذج الأساسي لساعتها إلى داخل الولايات المتحدة؛ اعتباراً من 26 ديسمبر. وقد أصبحت قضايا مثل هذه ((لعبة خطرة ومكلفة))، لصعوبة التنبؤ بالنتيجة الأخيرة، ولأنها قد تسفر عن نتائج درامية، بحسب قول مارك ليملي، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد.

وبينما تركت ((أبل)) لتصارع الحظر الأول من نوعه على الإطلاق للاستيراد إلى داخل سوقها المحلية، فإنها مع ذلك حققت انتصارات في معارك ملكية فكرية خاضتها بسبب الساعة، ما يظهر أن الحرب الأوسع بعيدة تمام البعد عن أن تكون خاسرة.

ويأتي الحظر المرجح، بعد دعوى قضائية رفعتها ((ماسيمو))، المصنعة للأجهزة الطبية، وادعائها بأن ((أبل)) انتهكت اثنتين من براءات اختراعها الخاصة بقياس التأكسج النبضي، تكنولوجيا مراقبة نسبة الأكسجين في الدم. وتمثل القضية استعراضاً مثيراً لاصطدام أنظمة مختلفة للملكية الفكرية، حينما تقتحم التكنولوجيا الرقمية أسواقاً جديدة.

وفي الأيام الأولى للهواتف الذكية، أدى التداخل بين الاتصالات الهاتفية والحوسبة إلى مجموعة كبيرة من الدعاوى القضائية، بين شركات حوسبة مثل ((أبل)) و((غوغل)) من ناحية، وشركات تكنولوجيا الهواتف النقالة وبينها ((نوكيا)) و((موتورولا)) من الناحية الأخرى.

ويحدث الأمر ذاته إلى حد كبير على جبهة أوسع نطاقاً، مع غزو الحوسبة المتنقلة لأسواق تشمل الرعاية الصحية، حيث تتمتع شركات تصنيع الأجهزة الطبية بقوانين الملكية الفكرية الخاصة بها.

وقد عانت ((ماسيمو)) عدداً من الانتكاسات في معركتها ضد ((أبل)) في مناحي أخرى، بينها قضية أمام محكمة فيدرالية أسفرت عن هيئة محلفين معلقة هذا العام. لكنها تمتعت بحظ أفضل أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية، وهي هيئة تأسست منذ أكثر من قرن لإدارة التعريفات الجمركية الأمريكية.

وتحولت لجنة التجارة الدولية منذ ذلك الحين إلى منتدى يقرر ما إذا كانت الواردات تشكل تهديداً غير عادل ((للصناعة المحلية))، وهي مفارقة تبدو عجيبة في عصر الشركات متعددة الجنسية وسلاسل التوريد العالمية.

وأصبحت لجنة التجارة الدولية مكاناً مفضلاً للمدعين مثل ((ماسيمو)). ومنذ القضية الشهيرة لانتهاك الملكية الفكرية التي تورطت فيها ((إي باي)) في عام 2006، ازدادت صعوبة إقناع محكمة فيدرالية بإصدار إنذار قضائي يحظر بيع منتجات وجد أنها تنتهك حقوق براءات اختراع. وعلى النقيض، فالعقوبة الوحيدة التي يمكن للجنة إصدارها هي توجيه مسؤولي الجمارك بحظر الواردات على الحدود.

ويرى مارك ليملي، أستاذ القانون، أن اللجنة بإمكانها استخدام هذه السلطة على نحو أقل إحداثاً للضرر. واقترح آخرون إصلاحات، تشمل تعزيز قدرة البيت الأبيض على استخدام حق الفيتو على قرارات الحظر التي تصدرها اللجنة، عندما تكون هناك مصلحة عامة مشروعة على المحك.

وتبقى لدى الشركات الكبيرة أسلحة كثيرة أخرى في جعبتها، مثلما أظهرت قضية أخرى تخص جهاز استشعار طبي آخر على ساعة ((أبل)). وقد أصدرت لجنة التجارة الدولية في العام الماضي حظراً آخر على استيراد الجهاز، بعد شكوى قدمتها شركة ((أليف كور)) المصنعة للمعدات الطبية.

وانطوت القضية على تكنولوجيا لرسم القلب، تقيس الإشارات الكهربائية الصادرة عن القلب لكن هذا الحظر تم تعليقه بعدما قدمت ((أبل)) طعناً على براءات اختراع ((أليف كور)) أمام هيئة تعرف باسم مجلس المحاكمات والاستئناف لبراءات الاختراع. الذي تأسس في 2011 بموجب قانون الاختراعات الأمريكية المقدم من السيناتورين، باتريك ليهي ولامار سميث،.

وكان آخر إصلاح كبير يجرى على نظام براءات الاختراع الأمريكية. ويهدف القانون إلى تسهيل الطعن على صحة براءات الاختراع، بعيداً عن ((متصيدي براءات الاختراع)) المتهمين باستغلال النظام.

وأعرب نقاد عن شكواهم من أن المسعى لإعادة التوازن للأمور قد تم التمادي فيه، وأن مجلس المحاكمات والاستئناف لبراءات الاختراع صار أداة في أيدي كبرى شركات التكنولوجيا.

ارتأى المجلس أن براءات التطورات السابقة التي حققتها ((أليف كور)) في المجال غير قابلة للإنفاذ. واستأنفت ((أليف كور)) على هذا القرار أمام المحاكم، ومع ذلك، فشلت ((أبل)) في دعوى قضائية مشابهة أمام المجلس بشأن صحة براءات اختراع ((ماسيمو))، غير أنها نقلت ملعب قضيتها إلى ساحة محكمة الاستئناف.

ويمكن للنتائج المتباينة لمثل هذه المعارك القضائية المعقدة، أن تكون لها عواقب وخيمة، مثلما يظهر الحظر المحتمل للساعة. وأحد هذه التداعيات ربما يكون تثبيط همة المدعين، بما أن مخاصمة شركة كبيرة أمام المحاكم على جبهات قانونية مختلفة مكلفة للغاية.

وتعمل ((أبل)) على إيجاد طرق للالتفاف على حظر الاستيراد، وربما ينطوي ذلك على إدخال تحديث للبرمجيات لتعطيل جهاز الاستشعار المخالف، أو إزالته من الساعة كلياً. وقد يستغرق الأمر أسابيع، وربما أشهر، حتى تتوصل الشركة إلى ما يرضي مكتب الجمارك الأمريكية. لكن من غير المرجح أن تكون هذه المعركة الأخيرة، مع تطلع ((أبل)) إلى تحويل ساعتها إلى ملحق طبي مهم.

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