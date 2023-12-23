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وجهات دبي السياحية والفندقية تستعد لاستقبال العام الجديد

12/23/2023 9:24:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تستعد وجهات دبي السياحية ومنشآتها الفندقية لاستقبال العام الجديد بمزيد من الفعاليات والعروض المميزة، في الوقت الذي تواصل فيه الإمارة تعزيز جاذبيتها ومكاسبها في قطاع السياحة والسفر، كإحدى أبرز الوجهات في العالم، وأكثرها طلباً وتتزايد مستويات الطلب على دبي، وهي أعلى بـ10% خلال الربع الأخير 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لترسيخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة على مستوى العالم، وتعزيز مكانتها الرائدة على خارطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأعلن فندق البندر روتانا على الواجهة البحرية لدبي، لضيوفه الكرام عن تفاصيل الاحتفالات بالأعياد لهذا العام، كما وفر لهم تواريخ وتوقيتات هذه الاحتفالات المدهشة.

وقال أيمن عاشور المدير العام لمجموعة البندر روتانا وأرجان من روتانا، استقبل مؤخراً ضيوف الفندق في حفل مهيب زينته أنوار شجرة عيد الميلاد المرصعة بالنجوم، معبراً عن سعادته الغامرة لمشاركتهم هذا العام احتفالات رأس السنة الجديدة وعيد الميلاد الجديد.

وتوقع عاشور، استمرار الارتفاع في معدلات الإشغال، مع اقتراب موسم الاحتفالات حيث تتوقع المجموعة العالمية في دبي نسبة حجوزات مرتفعة بإشغال يزيد على 95% وبمتوسط إقامة يزيد على يومين خلال موسم الأعياد، مشيراً إلى أنه تم إجراء أكثر من 23% من الحجوزات بشكل مبكر.

وأكد عاشور على التزام الفندق بتوفير تجارب مذهلة لضيوفه الكرام تشمل زيارة العديد من الأماكن الرائعة، وكذا العروض الترويجية الخاصة الهادفة لجعل موسم العطلات مع العائلة والأصدقاء حدثاً لا ينسى.

أضاف عاشور: «تتضمن احتفالاتنا بالأعياد هذا العام تجربة أطباق الطعام الأربعة الشهية التي نقدمها لضيوفنا الأعزاء إلى جانب معزوفات على الكمان، والاستمتاع بمشاهدة المناظر الخلابة لأفق دبي من مطعم Gusto المميز. كما يستطيع ضيوفنا الكرام الاستمتاع باحتفال ليلة رأس السنة مع الألعاب النارية المذهلة في مطعم Gusto الإيطالي، إلى جانب حفل العشاء المتميز على أنغام أحد المطربين العرب، وعزف الدي جيه، ورقص شرقي من أداء إحدى الراقصات البارعات، ناهيك عن مشاهدة الألعاب النارية في مطعم سولت آند بيبر».

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