ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - .
حفظ الله ولي العهد في سفره وإقامته
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