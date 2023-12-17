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ولي العهد يغادر إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الجابر الصباح - جريدة الوطن السعودية

12/17/2023 2:18:02 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، فقد غادر بحفظ الله ورعايته ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، هذا اليوم الأحد 4 / 6 / 1445هـ الموافق 17 / 12 / 2023م، إلى دولة الكويت الشقيقة لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - رحمه الله - .
حفظ الله ولي العهد في سفره وإقامته

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