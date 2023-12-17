الشيخ مشعل الأحمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت صباح اليوم الأحد، صلاة الجنازة على جثمان صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه أدى صلاة الجنازة أيضًا كل من، رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بدولة الكويت، وحشد من المواطنين.