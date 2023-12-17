الشيخ مشعل الأحمد يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الفقيد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أدى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت صباح اليوم الأحد، صلاة الجنازة على جثمان صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه أدى صلاة الجنازة أيضًا كل من، رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، وكبار الشيوخ، وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بدولة الكويت، وحشد من المواطنين.
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