القصف والجوع وانقطاع الاتصالات تفاقم المعاناة في غزة

أدى قطع الاتصالات الهاتفية والإنترنت لفترة طويلة إلى تفاقم المعاناة في قطاع غزة المحاصر والواقع تحت قصف إسرائيلي متواصل، حيث قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة إن مستويات الجوع ارتفعت في الأيام الأخيرة.

وانقطعت خطوط الإنترنت والهاتف مساء الخميس ولا يزال من الصعب الوصول إليها حتى يوم أمس، وفقاً لمنظمة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت (نت بلوكس دوت أورغ)، ما أعاق تسليم المساعدات وجهود الإنقاذ مع استمرار الحرب للأسبوع الحادي عشر.

وقال ألب توكر، مدير المنظمة: ((إن انقطاع الإنترنت مستمر، وبناء على سجلاتنا، فإن هذا هو أطول حادث من نوعه)) في الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين. وقالت إدارة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إن الاتصالات مع غزة ((تعطلت بشدة)) بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصالات في الجنوب.

عواقب وخيمة

وقالت فكر شلتوت، مديرة منظمة المساعدات الطبية للفلسطينيين في غزة، لوكالة الأسوشيتدبرس من مصر، حيث تقيم: ((لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على العواقب الوخيمة المترتبة على انقطاع الاتصالات بقدرتنا في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية... لا يمكننا التواصل مع شركائنا لتقديم الخدمات الصحية الحيوية. نحن غير قادرين حتى على التواصل مع زملائنا، الذين نزح معظمهم من منازلهم وفقدوا أحباءهم)).

ومع عدم دخول قدر ضئيل من المساعدات إلى غزة وتعطل التوزيع بسبب القتال، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن زيادة من 38 % إلى 56 % في عدد الأسر النازحة التي تعاني من مستويات شديدة من الجوع في غضون أقل من أسبوعين.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه في الشمال، حيث لم تتمكن المساعدات من الدخول، ((من المتوقع أن تواجه الأسر وضعاً كارثياً)).

معارك عنيفة

في غضون ذلك، ذكر سكان في القطاع أن معارك عنيفة تدور في أحياء الشجاعية والشيخ رضوان والزيتون والتفاح وبلدة بيت حانون في شمال غزة، وشرقي المغازي وسط غزة، وفي وسط مدينة خان يونس الرئيسية بالجنوب وكذلك أطرافها الشمالية.

أفاد سكان شمال غزة عن قصف عنيف وسماع أصوات معارك بالأسلحة النارية الليلة قبل الماضية وأمس، في مدينة غزة ومخيم جباليا للاجئين القريب.

وقال أحد سكان حي الشجاعية: ((كان قصفاً عنيفاً))، مضيفاً أن الاتصال بالآخرين كان صعباً بسبب انقطاع الاتصالات.

وتحدث صحافي من وكالة الأسوشيتدبرس في جنوب غزة عن غارات جوية وقصف بالدبابات في مدينتي خان يونس ورفح.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن العشرات من الفلسطينيين لقوا حتفهم في غزة جراء ضربات جوية إسرائيلية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن ما لا يقل عن 14 شخصاً قُتلوا جراء ضربات جوية أصابت منزلين في شارع غزة القديم في جباليا، وأن عشرات آخرين لقوا حتفهم جراء ضربة أصابت منزلاً آخر في جباليا.

وأفادت الوكالة أيضاً بأن عدداً كبيراً من المدنيين محاصرون تحت الأنقاض.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائراته استهدفت مبنى في جباليا بعد تعرض قواته لإطلاق نار وتم التعرف على عدد من مسلحي حماس على سطحه. ولم يتضح ما إذا كان المبنى المشار إليه هو أحد المباني التي أفادت ((وفا)) بتعرضها للقصف.

وقال الجيش، إن قواته قتلت مسلحين تحصنوا في مدرستين بمدينة غزة وداهمت شققاً سكنية مليئة بالأسلحة في خان يونس واكتشفت ما وصفها ببنية تحتية تحت الأرض تستخدمها حماس.

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