هل فعلا للمرأة قضية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لقرون‭ ‬طويلة‭ ‬ظل‭ ‬أسلافنا‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬يؤلفون‭ ‬الكتب‭ ‬والمتون،‭ ‬ولكن‭ ‬مؤلفاتهم‭ ‬تلك‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬أمهات‭ ‬الكتب‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للأمهات‭ ‬أي‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬إعدادها‭ ‬أو‭ ‬تأليفها‭. ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬أمّا‭ ‬لشيء‭ ‬سوى‭ ‬‮«‬أم‭ ‬علي‮»‬‭ ‬المشبعة‭ ‬بالكولسترول‭ ‬الخبيث‭ ‬والسكر،‭ ‬وكما‭ ‬نعلم‭ ‬فإن‭ ‬الرأس‭ ‬هو‭ ‬بيت‭ ‬الدماغ،‭ ‬ونقول‭ ‬عن‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬يتلقى‭ ‬ضربة‭ ‬على‭ ‬الرأس،‭ ‬إنه‭ ‬ضرب‭ ‬على‭ ‬‮«‬أم‮»‬‭ ‬رأسه،‭ ‬للإيحاء‭ ‬بأن‭ ‬مركز‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬‮«‬أنثى‮»‬‭ ‬لا‭ ‬مؤاخذة‭! ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬هزم‭ ‬الرجال‭ ‬أو‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬فإننا‭ ‬نقول‭ ‬إنهم‭ ‬انهزموا‭ ‬أو‭ ‬قتلوا‭ ‬عن‭ ‬بكرة‭ ‬‮«‬أبيهم‮»‬‭ ‬سبحان‭ ‬الله‭. ‬واختصارًا‭ ‬للوقت‭ ‬والجهد‭ ‬أتوجه‭ ‬إلى‭ ‬النساء‭ ‬بالسؤال‭ ‬التالي‭ ‬المفحم‭: ‬هل‭ ‬في‭ ‬تاريخنا‭ ‬امرأة‭ ‬اسمها‭ ‬أم‭ ‬العلاء‭ ‬المعري‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬جهل‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬نواس‭ ‬أو‭ ‬أم‭ ‬الهول؟

يا‭ ‬جماعة‭ ‬لولا‭ ‬النساء‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬ستالين‭ ‬وهتلر‭ ‬وترامب،‭ ‬وروبرت‭ ‬موغابي‭ ‬الذي‭ ‬يذكرك‭ ‬وجهه‭ ‬بنواقض‭ ‬الوضوء،‭ ‬والبيرة‭ ‬وحشيشة‭ ‬الكيف‭ ‬والفودكا‭ ‬‮«‬جميعها‭ ‬مؤنثة‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬سبب‭ ‬رئيسي‭ ‬لنواقض‭ ‬الوضوء‭ (‬ما‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬السبيلين‭ ‬والنوم‭ ‬الثقيل‭ ‬وزوال‭ ‬العقل‭ ‬والشك‭ ‬في‭ ‬الحدث‭ ‬ – ‭ ‬وعلى‭ ‬القارئ‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يعرف‭ ‬السبيلين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يحل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية‭).‬

والحال‭ ‬كذلك،‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬لمساواة‭ ‬النساء‭ ‬بالرجال،‭ ‬الذين‭ ‬ظلوا‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬العصور‭ ‬مثالا‭ ‬للعفة‭ ‬والنقاء‭ ‬والطهر‭: ‬هل‭ ‬رأيتم‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬تلفزيون‭ ‬رجلاً‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬ساقيه‭ ‬أو‭ ‬صدره؟‭ ‬أو‭ ‬رجلاً‭ ‬يقف‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرا‭ ‬بملابسه‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬تجاري؟‭ (‬بالمناسبة‭ ‬مهند‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬جنن‭ ‬بنات‭ ‬العرب‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فهو‭ ‬ليس‭ ‬منا‭) ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬هل‭ ‬تحدث‭ ‬رجل‭ ‬قط‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬الرجل،‭ ‬وهل‭ ‬يوجد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬اتحاد‭ ‬أو‭ ‬تنظيم‭ ‬رجالي؟‭ ‬الغريب‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الرجال‭ ‬جعلوا‭ ‬من‭ ‬قضية‭ ‬المرأة‭ ‬المزعومة‭ ‬قضية‭ ‬لهم‭. ‬

كان‭ ‬لي‭ ‬صديق‭ ‬أكثر‭ ‬مني‭ ‬رجعية‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬الرجال‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬المرأة‭ ‬ليسوا‭ ‬أسوياء،‭ ‬واتصل‭ ‬بي‭ ‬مؤخرا‭ ‬ليبلغني‭ ‬بأنه‭ ‬يعدّ‭ ‬دراسة‭ ‬حول‭ ‬إمكان‭ ‬جعل‭ ‬الزواج‭ ‬بموجب‭ ‬عقود‭ ‬تشبه‭ ‬عقود‭ ‬العمل،‭ ‬بحيث‭ ‬ينص‭ ‬عقد‭ ‬الزواج‭ ‬على‭ ‬فترة‭ ‬اختبار‭ ‬أقصاها‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬يجوز‭ ‬خلالها‭ ‬للرجل‭ ‬إنهاء‭ ‬خدمات‭ ‬زوجته‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬منحها‭ ‬فوائد‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ (‬يا‭ ‬خوفي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تعجب‭ ‬الفكرة‭ ‬‮«‬مفتي‮»‬‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬هوم‭ ‬ديليفري‭ ‬ – ‭ ‬توصيل‭ ‬المنازل‭ ‬ – ‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭).‬

وعندما‭ ‬قلت‭ ‬لصديقي‭ ‬إنه‭ ‬بذلك‭ ‬يبتدع‭ ‬شكلا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬زواج‭ ‬المتعة،‭ ‬اقترح‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬عقود‭ ‬الزواج‭ ‬تحميل‭ ‬أهل‭ ‬الزوجة‭ ‬تكاليف‭ ‬الصيانة‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬لها‭ ‬الزوجة‭ ‬في‭ ‬هيكلها‭ ‬العظمي‭ ‬وجهازي‭ ‬الهضم‭ ‬والتنفس،‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬السبع‭ ‬عشرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الزواج،‭ ‬وتحميل‭ ‬الزوج‭ ‬نفقات‭ ‬علاج‭ ‬الزوجة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يصيب‭ ‬القلب‭ ‬والكبد‭ ‬والمرارة،‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬أن‭ ‬أوجاع‭ ‬الكبد‭ ‬والقلب‭ ‬والتهاب‭ ‬المرارة‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬يتسبب‭ ‬فيها‭ ‬الرجال‭.‬

إنني‭ ‬أحذر‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬التطاول‭ ‬على‭ ‬حقوقنا‭ ‬التاريخية‭ (‬وكما‭ ‬قال‭ ‬شاعرنا‭: ‬ونحن‭ ‬أُناس‭ ‬لا‭ ‬توسُّط‭ ‬عندنا‭/ ‬لنا‭ ‬الصدر‭ ‬دون‭ ‬العالمين‭ ‬أو‭ ‬القبر‭): ‬يعني‭ ‬نحن‭ ‬الرجال‭ ‬متطرفون،‭ ‬نمارس‭ ‬الصياعة،‭ ‬نلعب‭ ‬كنكان،‭ ‬نشرب‭ ‬دخان،‭ ‬نعود‭ ‬إلى‭ ‬بيوتنا‭ ‬عند‭ ‬الفجر‭. ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬حقكن‭ ‬أن‭ ‬تطالبن‭ ‬بقانون‭ ‬يمنع‭ ‬الرجال‭ ‬لبس‭ ‬الأقراط،‭ ‬والبلوزات‭ ‬وسلاسل‭ ‬الذهب‭ ‬الأصلي‭ ‬أو‭ ‬المغشوش،‭ ‬مع‭ ‬إجبار‭ ‬بعض‭ ‬الشبان‭ ‬على‭ ‬ستر‭ ‬مؤخراتهم‭ ‬المقرفة‭.‬

وإذا‭ ‬تعنترنا‭ ‬عليكن‭ ‬فاعذرونا،‭ ‬لأننا‭ ‬نفش‭ ‬‮«‬خلقنا‮»‬‭ ‬فيكن،‭ ‬كلما‭ ‬شرشحنا‭ ‬وهزأنا‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬‮«‬أرجل‮»‬‭ ‬منا‭!!!‬