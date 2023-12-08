3 شهداء في قصف إسرائيلي على مربع سكني شرقي مدينة غزة

3 شهداء في قصف إسرائيلي على مربع سكني شرقي مدينة غزة
التاريخ
12/8/2023 8:13:32 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني بشارع يافا شرقي مدينة غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في وقت سابق، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية أكثر من 300 شهيد و500 مصاب.
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