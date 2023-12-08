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3 شهداء في قصف إسرائيلي على مربع سكني شرقي مدينة غزة

12/8/2023 8:13:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على مربع سكني بشارع يافا شرقي مدينة غزة.


وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في وقت سابق، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية أكثر من 300 شهيد و500 مصاب.


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