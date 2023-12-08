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الصحة العالمية تحذر من انهيار القطاع الصحي في غزة

12/8/2023 2:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لندن- حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، الذي أصبح "لا يستطيع تحمل خسارة سيارة إسعاف واحدة، أو سرير واحد في مستشفياته.
ونقلت هيئة الـ"بي بي سي" البريطانية عن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، من جنيف قوله إن "الوضع يزداد فظاعة يوما بعد يوم بصورة لا تصدق؛ فغزة لم تعد تتمكن من خسارة المزيد من المرافق الصحية.
وأضاف "بتنا نرى الأطفال والناس يتسولون ويبكون من أجل شربة ماء، لم تعد الإمدادات الأساسية متاحة، حصة الفرد في غزة أصبحت لتراً واحداً إلى لترين من المياه العذبة يومياً، وهي مياه لكل شيء، وليس للشرب فقط".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه كان من المفترض أن تنقل إحدى القوافل إمدادات طبية إلى المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، اليوم الجمعة، وتقوم بإجلاء 12 مريضاً إلى الجنوب، إلا أنه "قيل لنا هذا الصباح إنه يجب تعليق هذه المهمة بسبب الوضع الأمني".
--(بترا)

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