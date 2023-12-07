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سرايا القدس: اشتباكات ضارية مع العدو في الشجاعية

12/7/2023 5:19:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إن اشتباكات ضارية تدور مع جنود العدو في محور الشجاعية، وإنه تم استهداف 3 آليات عسكرية بقذائف التاندوم.
وكانت سرايا القدس استهدفت سابقا بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.





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