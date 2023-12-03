أبناء الذيد يحيون فعاليات عيد الاتحاد الـ 52

(MENAFN
- APCO Worldwide) الشارقة- نوفمبر 2023:
أكدت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، على البعد الجماهيري لفعاليات مدينة الذيد ومكانتها المهمة في عيد الاتحاد، حيث بدأت من جامع عمار بن ياسر حتى حصن الذيد، بمشاركة السيارات الكلاسيكية، الطيران الشراعي، وحملة الأعلام من طلبة المدارس، والفرقة الموسيقية والفنون الشعبية، وجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وبمشاركة أهالي المنطقة.
ابتدأ برنامج الفعاليات منذ الثامنة من صباح يوم الأربعاء 29 نوفمبر، بمسيرة وطنية حاشدة تضم الفعاليات الرسمية والشعبية وتشارك بها أجيال من أبناء الوطن من جميع الفئات، وتستمر الفعاليات في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر من الساعة 3.30 مساء.
ويشارك في الفعاليات فرقة صقور الإمارات الحربية، والأسر المنتجة التي قدمت أكلات ومنتجات شعبية، كما عرضت المحلات التجارية، إلى جانب مجموعة واسعة من العروض التراثية والثقافية المتنوعة.واستعراض وطني بعنوان (أجيال المستقبل)، والأمسيات الشعرية، وورش وفعاليات وطنية للأطفال، ومعرض جمال الحياة البرية – من سفاري الشارقة.
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