محمد بن راشد يستقبل الوفود المشاركة في مؤتمر إيكاو والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات حريصة على المساهمة بدور إيجابي ملموس في تقديم حلول فعالة تمكن العالم من معالجة التحديات المشتركة العابرة للحدود بأساليب مبتكرة ومن أهمها التغير المناخي، من أجل ضمان مستقبل مستدام يكفل فرص متكافئة من التنمية لشعوب العالم أجمع.







جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في قصر زعبيل اليوم“الثلاثاء” الوفود المشاركة في كلٍ من مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" والمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، واللذين انطلقت أعمالهما أمس في دبي بمشاركة عالمية واسعة النطاق.







وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء على تجاذب أطراف الحديث مع أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمرين الدوليين، مؤكداً سموه أن ملف الاستدامة يعد من أهم الملفات التي توليها دولة الإمارات كل الاهتمام وتضعها في مقدمة الأولويات نظرا لتأثيره المباشر على صورة المستقبل الذي تسعى له، فيما تعتمد الدولة على الحلول التقنية المتطورة في سبيل تخفيف الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية بما يتوافق مع الأهداف العالمية في هذا المجال، وهو ما تترجمه استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.







وأشاد سموه بأهداف مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي“إيكاو” والجهود التي تقوم بها المنظمة في سبيل إيجاد آليات تكفل مستقبل طيران مستدام بوقود منخفض الكربون، وهو ما يتسق مع توجهات دولة الإمارات في هذا المجال كإحدى الدول المركزية على خارطة قطاع الطيران العالمية، لاسيما في ضوء التقدم الملحوظ في التشغيل التجريبي لرحلات الطيران المعتمدة على الوقود المستدام، منوهاً سموه بقيمة الحوار الذي تستضيفه دبي من خلال المؤتمر الثالث لمنظمة إيكاو كمحطة مهمة في وضع تصورات لمستقبل مستدام لصناعة الطيران والسفر في العالم.







كما أعرب سموه عن اعتزازه بالعلاقات البنّاءة التي تجمع دولة الإمارات بالاتحاد الدولي للاتصالات، ومنذ وقت مبكر من قيام دولة الاتحاد، مثنياً سموه على أهداف المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي انطلق في دبي بمشاركة أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة.







وتطلعات الإمارات من خلال ريادتها للمجموعة العربية في الحوارات المتعلقة بالمنطقة تحت مظلة الاتحاد الدولي، للقيام بدور إيجابي مؤثر في تكوين توافقات دولية حول الترددات اللازمة لدعم المستقبل خاصة على مستوى المدن الذكية، والاقتصاد الرقمي، ومجتمعات المعرفة، انطلاقا من نهج التعاون الذي تتبناه الدولة وتلتزم به كأساس لحوار عالمي شامل هدفه صياغة تصورات أفضل للمستقبل بتوظيف التكنولوجيا بأسلوب يدعم أهداف التنمية المستدامة.







حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومعالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.







ومعالي طلال حميد بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودورين بوغدان مارتن، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وسلفاتوري شاكيتانو، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمرين.





























