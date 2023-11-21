بينانس تضحي بمؤسسها و 4 مليارات دولار ضمن تسوية مع الحكومة الأمريكية

توصلت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم "بينانس" إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية تتضمن تنحي مؤسس "بينانس" تشانجبينج تشاو (المعروف اختصاراً بـ «سي زي») التنحي عن منصبه ودفع غرامات يبلغ مجموعها 4.3 مليار دولار.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال" ووكالة "أسوشيتد برس" يعتزم تشانجبينج تشاو لترك منصبه كرئيس تنفيذي، والإقرار بالذنب في انتهاكات بشأن مكافحة غسل الأموال كجزء من تسوية بمليارات الدولارات مع المنظمين الأمريكيين.

وقالت المصادر، إنه من المقرر أن يَمثُل "تشاو" أمام المحكمة الفيدرالية في سياتل، فضلًا عن موافقة "بينانس" على دفع غرامات يبلغ مجموعها 4.3 مليار دولار، لتسوية الادعاءات المدنية التي قدمها المنظمون.

وذكرت تقارير في وقت سابق، مساعي وزارة العدل الأمريكية للحصول على ما بين 4 و5 مليارات دولار من "بينانس"، لتسوية تحقيق استمر لسنوات في أعمال أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.

يأتي ذلك بعد أشهر من اتهام الشركة بالعمل كبورصة غير مسجلة للأوراق المالية وانتهاك عدد كبير من قوانين الأوراق المالية الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها الجهات التنظيمية.

و«بينانس» هي شركة ذات مسؤولية محدودة في جزر كايمان أسسها الرئيس التنفيذي المعروف باسم «سي زي». وكانت التهم مماثلة للممارسات التي تم الكشف عنها بعد انهيار ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة، «إف تي إكس» FTX، العام الماضي.

كما واجه «سي زي» أيضا مزاعم بتحويل أموال العملاء، وإخفاء حقيقة أن الشركة كانت تخلط أصول المستثمرين بمليارات الدولارات وترسلها إلى طرف ثالث يملكه «سي زي» أيضاً.

في الوقت الذي رفعت فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية ضد الشركة، قالت «بينانس» إنها كانت تتعاون مع التحقيق لكنها قالت إن الوكالة «اختارت التصرف من جانب واحد والتقاضي».

وشابت صناعة العملات المشفرة الفضائح وانهيارات السوق. وأُدين سام بانكمان فريد، مؤسس شركة وساطة العملات المشفرة الفاشلة البالغ من العمر 31 عاما، في وقت سابق من هذا الشهر بالاحتيال لسرقة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من العملاء والمستثمرين.