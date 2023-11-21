شباب الأهلي والشركة العربية للسيارات يجددان شراكتهما للعام الرابع على التوالي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي – 21 نوفمبر 2023 : أعلن نادي شباب الأهلي، والعربية للسيارات الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تجديد شراكتهما للعام الرابع على التوالي.
واحتفالاً بهذه المناسبة، أُقيم حفل توقيع تحت شعار "نحن الأبطال" وهو الهتاف الذي رددته جماهير نادي الشباب الأهلي، عند فوز النادي بلقب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي خليفة سعيد سليمان، و خالد عبد الواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني، وعضوا مجلس إدارة نادي شباب الأهلي سعادة اللواء طلال أحمد الشنقيطي، وسعادة هشام القاسم، وميشيل عياط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات.
وحضر من جانب شباب الأهلي د.خالد الزاهد المدير الاداري، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية، ومن جانب نيسان صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات وحسام بغدادي، المدير الأول للمبيعات والتسويق لشركة العربية للسيارات.
وتعكس هذه الشراكة حرص نادي شباب الأهلي على مد جسور التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية، والتزام الشركة العربية للسيارات بدورها في جعل إمارة دبي وجهة رياضية عالمية رائدة تجمع على أرضها المواهب الرياضية المحلية والعالمية، توافقاً مع رؤية حكومة الإمارة الرشيدة، وتؤكد التزامها بدعم مواهب الشباب في شتى القطاعات ومنها القطاع الرياضي.
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