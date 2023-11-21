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تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو

11/21/2023 7:34:28 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو الماضي، وفقاً لبيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت موسكو (04:10 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.54% ليصل إلى 87.92 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 07:38 صباحاً بتوقيت موسكو (04:38 صباحاً بتوقيت جرينتش)، قلص الدولار خسائره إلى 0.43% ليتداول عند 88.02 روبل.

كما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 96.51 روبل، في حين ارتفع اليوان بنسبة 0.06% ليصل إلى 12.326 روبل.

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