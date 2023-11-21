تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو





تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي إلى ما دون 88 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو الماضي، وفقاً لبيانات التداول في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 07:10 صباحاً بتوقيت موسكو (04:10 صباحاً بتوقيت جرينتش)، تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 0.54% ليصل إلى 87.92 روبل، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 07:38 صباحاً بتوقيت موسكو (04:38 صباحاً بتوقيت جرينتش)، قلص الدولار خسائره إلى 0.43% ليتداول عند 88.02 روبل.

كما تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 96.51 روبل، في حين ارتفع اليوان بنسبة 0.06% ليصل إلى 12.326 روبل.

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